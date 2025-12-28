उर्दू से अस्तुति अग्रवाल का PM युवा लेखक फेलोशिप में चयन, सरोंज का नाम रोशन

PM Young Authors Scheme: उर्दू लेखिका अस्तुति अग्रवाल को प्रधानमंत्री युवा लेखक फेलोशिप योजना (PMYAS) के लिए चुना गया है. NBT उन्हें मेंटरशिप देगा, 6 महीने बाद उनकी किताब पब्लिश होगी और उन्हें हर महीने 50 हजार की स्कॉलरशिप मिलेगी.
Astuti Agrawal Selection: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री युवा लेखक फेलोशिप योजना (PMYAS) के तीसरे एडिशन के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस प्रतिष्ठित योजना के तहत देश भर की 22 भाषाओं के कुल 43 युवा लेखकों को चुना गया है. इस योजना का मकसद 30 साल से कम उम्र के उभरते लेखकों को ट्रेनिंग, मेंटरशिप और प्रकाशन के मौके देकर भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपराओं और साहित्य को बढ़ावा देना है.
उर्दू भाषा कैटेगरी से अस्तुति अग्रवाल और मुहम्मद यूसुफ को चुना गया है. अस्तुति अग्रवाल मध्य प्रदेश के सारंगपुर शहर की रहने वाली हैं. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ सारंगपुर बल्कि पूरे राज्य के साहित्यिक समुदाय में खुशी की लहर है.
सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान NBT ने प्रतिभागियों से तीन अलग-अलग थीम पर पांडुलिपियां मंगवाईं. लिखित सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को एक सख्त इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ा. अस्तुति अग्रवाल ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की शिक्षाओं, दर्शन और समकालीन प्रासंगिकता पर आधारित अपनी पांडुलिपि भारतीय प्रार्थना प्रणाली उपशीर्षक के तहत जमा की, जिसकी जूरी ने खास तौर पर तारीफ की.
इस फेलोशिप के तहत चुने गए लेखकों को नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा दिए गए अनुभवी मेंटर्स से छह महीने की मेंटरशिप मिलेगी. इस अवधि के बाद संशोधित पांडुलिपि को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. इसके अलावा लेखकों को छह महीने के लिए प्रति माह 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप और 10 फीसद की आजीवन रॉयल्टी मिलेगी.
अस्तुति अग्रवाल एक साहित्यिक परिवार से आती हैं. वह अहले अग्रवाल और गीता अग्रवाल की बेटी हैं, जो प्रतिष्ठित उर्दू तिमाही पत्रिका 'इंतिसाब' के संस्थापक हैं और 'इंतिसाब' और मासिक 'आलमी ज़ुबान' के उप-संपादक के रूप में भी काम करते हैं. अस्तुति की अनुवादित किताब, "मानवता और प्रेम: कवि साहिर लुधियानवी" (अंग्रेजी से उर्दू), पिछले साल प्रकाशित हुई थी. उन्होंने सैफी सरवंची के साथ प्रोफेसर खालिद महमूद पर आधारित एक किताब का सह-संपादन भी किया है. अपनी सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए, अस्तुति अग्रवाल ने अपने माता-पिता, शिक्षकों और मेंटर्स को श्रेय दिया और कहा कि यह उपलब्धि उन्हें उर्दू साहित्य के लिए और भी गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित करेगी.