74 साल बाद दोहराया गया इतिहास, चतरा नगर परिषद को मिला मुस्लिम अध्यक्ष

Jharkhand News: झारखंड के चतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर छह दशक के बाद मुस्लिम प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं. अताउर रहमान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमन कुमार को करीब 1492 वोटों के अंतर से पराजित किया. अताउर रहमान के पक्ष में 6111 तथा अमन कुमार को 4619 वोट मिले हैं. इस प्रकार 1492 वोटों के अंतर से अताउर रहमान निर्वाचित हुए, जबकि तीसरे स्थान पर राजेश कुमार रहे.

राजेश कुमार को 3844 मत प्राप्त हुए, जबकि अन्य प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया. निर्वाचित नगर अध्यक्ष अताउर रहमान ने जीत का श्रेय चतरा नगर की जनता को देते हुए कहा कि आपका बेटा हूं, भाई हूँ आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा. शहर का चहुंमुखी विकास करूंगा. आपको बता दें कि नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुल 22 उम्मीदवार मैदान में थे, जिन्हें शहर के करीब 36 हजार वोटरों में से 24,978 वोटरों ने मतदान किया.

मतगणना को लेकर शुक्रवार (27 फरवरी) की सुबह से ही लोगों में काफी उत्सुकता थी. चतरा महाविद्यालय स्थित गणना केंद्र में सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया था. साथ ही साथ शहर के संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ सुरक्षा बल तैनात किए गए थे. पहले चरण की गणना में अमन कुमार यादव बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में अताउर रहमान ने निर्णायक बढ़त ले ली. यहां बताते चले कि 1952 में चतरा नगरपालिका के चुनाव में मो. मुशा निर्वाचित हुए थे. करीब 12 वर्षों तक वे नगर परिषद अध्यक्ष रहे थे. बाद में किसी कारणवश उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था. मो. मुशा के बाद दूसरी बार कोई मुस्लिम नगर परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कीर्तिश्री ने सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराने में योगदान देने वाले सभी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त किया.