Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3171702
Zee SalaamIndian Muslimअतीक-अशरफ का सपोर्ट करना मौलाना पड़ा भारी, हो गया बड़ा कांड; HC ने दिया बड़ा झटका

अतीक-अशरफ का सपोर्ट करना मौलाना पड़ा भारी, हो गया बड़ा कांड; HC ने दिया बड़ा झटका

Maulana Noor Ahmad Azhari Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना नूर अहमद अजहरी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर आरोप हैं और ट्रायल जारी रहेगा.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:44 AM IST

Trending Photos

अतीक-अशरफ का सपोर्ट करना मौलाना पड़ा भारी, हो गया बड़ा कांड; HC ने दिया बड़ा झटका

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को सरकारी साजिश बताने वाले मौलाना नूर अहमद अजहरी को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी.

दरअसल, मौलाना नूर अहमद अजहरी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को डराने का माहौल बनाया जा रहा है और अतीक-अशरफ की हत्या भी एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने पीलीभीत के ट्रायल कोर्ट में मौलाना के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. इसके बाद मौलाना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की.

यह भी पढ़ें:- 93 की उम्र में थम गई सियासत की दमदार आवाज़, जानें कौन थीं मोहसिना किदवई?

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया. मौलाना नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (यूपी) के अध्यक्ष भी बताए जाते हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ चल रहा मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा.

पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उनके भाई की हुई थी हत्या
गौरतलब है कि UP पुलिस जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ़ को एक वकील की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए प्रयागराज ले आई. इसी दौरान 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद (60) और उनके भाई अशरफ की तीन हमलावरों ने मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह घटना कोल्विन अस्पताल के पास उस समय हुई, जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था. हत्याओं के बाद अतीक और अशरफ को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

UP Newsprayagraj newsatiq ahmed ashraf case

Trending news

UP News
अतीक-अशरफ का सपोर्ट करना मौलाना पड़ा भारी, हो गया बड़ा कांड; HC ने दिया बड़ा झटका
Afghanistan Pakistan Ceasefire
पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बनी सहमति, जंग न बढ़ाने की खाई कसम; चीन में डील
iran news
इजरायल की हठधर्मिता पर ईरान का वार! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद, दुनिया में हड़कंप
Samastipur News
Bihar News: समस्तीपुर में ज़मीनी विवाद में 50 वर्षीय रज्जाक की पीट-पीटकर हत्या!
israel news
नेतन्याहू का दिखा शैतानी चेहरा; इजरायल की लेबनान में भारी बमबारी, 254 की मौत
mp news
इंदौर में "वंदे मातरम्" पर बवाल; कानून को ताक पर BJP पार्षदों ने फौजिया शेख को भगाया
Allah
मध्य प्रदेश में कॉमर्स के पेपर में 'अल्लाह' को बताया सबसे बड़ा; नाराज़ हुए हिन्दू!
Bangladesh news
युनूस सरकार ने जिसकी आड़ में शेख हसीन को किया बैन, तारिक रहमान ने उसे बना दिया कानून
Uttar Pradesh news
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ फतवा, कार्रवाई को लेकर की गई खास मांग!
Uttarakhand news
हर की पौड़ी में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन के बाद हरिद्वार में मीट बेचने पर संकट