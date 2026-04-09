अतीक-अशरफ का सपोर्ट करना मौलाना पड़ा भारी, हो गया बड़ा कांड; HC ने दिया बड़ा झटका

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को सरकारी साजिश बताने वाले मौलाना नूर अहमद अजहरी को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी.

दरअसल, मौलाना नूर अहमद अजहरी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को डराने का माहौल बनाया जा रहा है और अतीक-अशरफ की हत्या भी एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने पीलीभीत के ट्रायल कोर्ट में मौलाना के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. इसके बाद मौलाना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की.

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कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया. मौलाना नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (यूपी) के अध्यक्ष भी बताए जाते हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ चल रहा मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा.

पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उनके भाई की हुई थी हत्या

गौरतलब है कि UP पुलिस जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ़ को एक वकील की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए प्रयागराज ले आई. इसी दौरान 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद (60) और उनके भाई अशरफ की तीन हमलावरों ने मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह घटना कोल्विन अस्पताल के पास उस समय हुई, जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था. हत्याओं के बाद अतीक और अशरफ को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया.