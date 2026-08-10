/उमर के काफिले से जुड़ा टोल कांड! 30 गाड़ियों पर बिना टैक्स निकले और बैरियर तोड़ने का आरोप

बताया जा रहा है कि यह घटना 8 अगस्त को दोपहर करीब 3:50 बजे हुई. उमर को पुलिस सुरक्षा के बीच लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया गया था. जब पुलिस की आधिकारिक गाड़ियां नवाबगंज टोल प्लाजा से गुजरीं, तो उन्हें तय प्रक्रिया के तहत आगे जाने दिया गया. आरोप है कि इसके बाद, काफिले के साथ चल रही लगभग 25 से 30 निजी गाड़ियां भी टोल प्लाजा पहुंचीं. टोल प्रबंधन का आरोप है कि इन गाड़ियों ने टोल फीस नहीं दी और तेजी से निकलने की कोशिश की. इस दौरान कुछ गाड़ियों ने टोल बूथ पर लगे बूम बैरियर को नुकसान पहुंचाया. जब कर्मचारियों ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की गई और अपशब्द कहे गए. शिकायत में कर्मचारियों को धमकाने और कुछ गाड़ियों से उन्हें कुचलने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.