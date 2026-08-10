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उमर के काफिले से जुड़ा टोल कांड! 30 गाड़ियों पर बिना टैक्स निकले और बैरियर तोड़ने का आरोप

Atiq Ahmed Son Umar Toll Plaza Case: नवाबगंज टोल प्लाजा से जुड़ी एक घटना सामने आई है, जिसमें अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के आखिरी रसूमात से लौट रहा एक काफिला शामिल था. टोल प्लाजा प्रबंधन का आरोप है कि लगभग 25-30 निजी गाड़ियों में सवार लोग बिना टोल दिए गुजरे, उन्होंने बैरियर तोड़ा और स्टाफ के साथ बदसलूकी की.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 10, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:22 PM IST
उमर के काफिले से जुड़ा टोल कांड! 30 गाड़ियों पर बिना टैक्स निकले और बैरियर तोड़ने का आरोप

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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