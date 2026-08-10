/उमर के काफिले से जुड़ा टोल कांड! 30 गाड़ियों पर बिना टैक्स निकले और बैरियर तोड़ने का आरोप

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Atiq Ahmed Son Umar Toll Plaza Case: पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई. अतीक अहमद के बड़े बेटों मोहम्मद उमर और अली को अबान अहमद के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई. दोनों भाई अपने छोटे भाई को आखिरी विदाई देने आए. अबान के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए. उमर ने जनाजे की नमाज की अगुवाई की और शाम को जेल लौट गए. जब मोहम्मद उमर जेल लौट रहे थे, इसी दौरान उमर के काफिले के पीछे चल रही लगभग 25 से 30 निजी गाड़ियां प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा से बिना टोल टैक्स दिए गुजरीं. टोल प्लाजा प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
बताया जा रहा है कि यह घटना 8 अगस्त को दोपहर करीब 3:50 बजे हुई. उमर को पुलिस सुरक्षा के बीच लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया गया था. जब पुलिस की आधिकारिक गाड़ियां नवाबगंज टोल प्लाजा से गुजरीं, तो उन्हें तय प्रक्रिया के तहत आगे जाने दिया गया. आरोप है कि इसके बाद, काफिले के साथ चल रही लगभग 25 से 30 निजी गाड़ियां भी टोल प्लाजा पहुंचीं. टोल प्रबंधन का आरोप है कि इन गाड़ियों ने टोल फीस नहीं दी और तेजी से निकलने की कोशिश की. इस दौरान कुछ गाड़ियों ने टोल बूथ पर लगे बूम बैरियर को नुकसान पहुंचाया. जब कर्मचारियों ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की गई और अपशब्द कहे गए. शिकायत में कर्मचारियों को धमकाने और कुछ गाड़ियों से उन्हें कुचलने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
लगा गंभीर आरोप
बताया जा रहा है कि यह घटना टोल प्लाजा के बूथ नंबर 3 पर हुई. घटना के समय कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत और हेल्पर अंशुमान शुक्ला ड्यूटी पर थे. टोल प्रबंधन के मुताबिक, कर्मचारियों ने निजी गाड़ियों से तय फीस वसूलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां कथित तौर पर बिना भुगतान किए ही आगे निकल गईं. नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव ने पुलिस को औपचारिक शिकायत सौंपी है. शिकायत में कई आरोप शामिल हैं, जिनमें टोल टैक्स का भुगतान न करना, बैरियर को नुकसान पहुंचाना और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी व उन्हें धमकाना शामिल है.
कई गाड़ियों के खिलाफ शिकायत दर्ज
शिकायत में कुछ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज किए गए हैं. इनमें एक सफेद महिंद्रा XUV और एक काली क्रेटा जैसी गाड़ियां शामिल हैं. पुलिस अब इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उनके मालिकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. जांच का मकसद यह पता लगाना होगा कि घटना के समय गाड़ियां कौन चला रहा था और क्या सभी कारें एक ही काफिले का हिस्सा थीं. इस मामले में CCTV फुटेज अहम सबूत साबित हो सकता है. फुटेज के जरिए पुलिस यह पता लगा सकती है कि टोल प्लाजा से कितनी गाड़ियां गुज़रीं, किस गाड़ी ने बैरियर को नुकसान पहुंचाया और क्या टोल का भुगतान किया गया था. कर्मचारियों के बयान भी जांच का हिस्सा होंगे.