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सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत, जेल में बड़े भाई से मिलने जा रहे थे झांसी

Jhansi Atiq Ahmed Road Accident: अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब अबान झांसी जेल में अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 06, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:21 PM IST
सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत, जेल में बड़े भाई से मिलने जा रहे थे झांसी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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