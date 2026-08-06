/सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत, जेल में बड़े भाई से मिलने जा रहे थे झांसी

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Jhansi Atiq Ahmed Road Accident: पूर्व सांसद और विधायक अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है. वह झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलने जा रहे थे. प्रयागराज से झांसी जाते समय उनकी कार हाईवे के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई. इससे पहले अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद की झांसी में एक एनकाउंटर में मौत हो गई थी. अब, सबसे छोटे बेटे अबान की भी उसी शहर जाते समय एक जानलेवा दुर्घटना में मौत हो गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और तीन दूसरे घायल हुए हैं. मरने वालों में माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद भी शामिल है. यह घटना झांसी के पूंछ पुलिस स्टेशन इलाके के खिल्ली में हुई. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. इस घटना में अतीक अहमद के बेटे समेत दो लोगों की जान चली गई.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और तीन दूसरे घायल हुए हैं. मरने वालों में माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद भी शामिल है. यह घटना झांसी के पूंछ पुलिस स्टेशन इलाके के खिल्ली में हुई. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. इस घटना में अतीक अहमद के बेटे समेत दो लोगों की जान चली गई. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है.
दूसरा बेटा अली जेल में है बंद
गौरतलब है कि मरहूम अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद अभी झांसी जेल में बंद है. उसका छोटा बेटा अबान, प्रयागराज से झांसी उससे मिलने जा रहा था, तभी गाड़ी सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और यह हादसा हो गया. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. मलबे की हालत से ही हादसे की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
अतीक अहमद के पांच बेटों के बारे में जानें
अतीक अहमद के पांच बेटे थे. सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है और अली अहमद झांसी जेल में है. तीसरा बेटा असद अप्रैल 2023 में झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था. चौथा बेटा अहज़ाम आज़ाद है. पांचवें बेटे अबान की आज एक हादसे में मौत हो गई.