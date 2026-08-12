/अतीक अहमद के बेटे अबान की क्रेटा का खौफनाक एक्सीडेंट VIDEO, टक्कर के बाद हवा में उछली कार

राज्य चुनें
Aban Ahmed Car Accident: उत्तर प्रदेश के झांसी में सड़क हादसे में पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई. इस घटना का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में अबान अहमद की कार सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू होकर क्रेटा कार हवा में उछल जाती है. इस वीडियो आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि अबान अहमद इसी कार में यात्रा कर रहे थे और जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहे थे.
दरअसल, झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ पुलिस स्टेशन इलाके के खिल्ली गांव के पास तेज रफ़्तार क्रेटा कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकरा गई. इस भयानक हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन दूसरे साथी घायल हो गए. यह हादसा तब हुआ जब कार ओरई से झांसी की ओर जा रही थी. खबर सुनकर उसका भाई अली, जो अभी जेल में है, बुरी तरह टूट गया और रो पड़ा.
जेल में बंद अली रोने लगे
जेल में बंद अली अपने सबसे छोटे भाई अबान की मौत की खबर सुनकर पूरी तरह टूट गया. जेल सुपरिटेंडेंट विनोद कुमार के मुताबिक, भाई के एक्सीडेंट के बारे में पता चलने पर अली बहुत परेशान हो गया. अपने भाई की एक झलक पाने के लिए बेताब, वह भावुक हो गया और रोते हुए बोला, "सब कुछ बर्बाद हो गया." इस बीच एक और भाई अहजम अहमद भी एक्सीडेंट वाली जगह और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा. एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, क्रेटा कार की बारीकी से जांच की और सबूत इकट्ठा किए.
अतीक अहमद की कब्र के बगल में दफनाया गया
तलाशी के दौरान कार में दो नॉवेल'स्टेशनरी ऑफ़ तेहरान' और 'इडियट'मिलीं. इसके अलावा, गाड़ी से युवकों का निजी सामान, गुटखा और परफ्यूम की एक बोतल भी बरामद की गई और जांच के लिए ज़ब्त कर ली गई. अबान को जुमे की नमाज के बाद कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया. अबान के पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ़ और बड़े भाई असद को भी इसी जगह दफ़नाया गया था. अबान की कब्र अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में तैयार की गई है.