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अतीक अहमद के बेटे अबान की क्रेटा का खौफनाक एक्सीडेंट VIDEO, टक्कर के बाद हवा में उछली कार

Aban Ahmed Car Accident Video: उत्तर प्रदेश के झांसी में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की क्रेटा कार के एक्सीडेंट का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में कार को सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद हवा में उछलते हुए देखा जा सकता है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 12, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:39 PM IST
अतीक अहमद के बेटे अबान की क्रेटा का खौफनाक एक्सीडेंट VIDEO, टक्कर के बाद हवा में उछली कार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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