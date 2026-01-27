गुजरात में आतंकी साजिश नाकाम, ATS ने हथियार सहित आरोपी फैजान को किया गिरफ्तार

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है. यहां आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने मंगलवार (27 जनवरी) को नवसारी जिले से 22 वर्षीय संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया. इस गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने आतंकी साजिश के व्यापक खुलासा किया है. इस अभियान के दौरान आरोपी युवक के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है.

आरोपी की पहचान फैजान शेख के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के दुंडावाला गांव का रहने वाला है. आरोपी फैजान पिछले चार वर्षों से अहमदाबाद के नवसारी के जारकवाड़ इलाके में रह रहा था और दर्जी का काम करता था. दरअसल, आतंकवाद विरोधी दस्ते (STS) को हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की तैयारियों के संबंध में खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद एजेंसी ने नवसारी पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस अभियान के दौरान आरोपी फैजान के पास से पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस जब्त किए गए.

आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) के अधिकारियों को खुफिया सूचनाओं से पता चला कि आरोपी फैजान ने आतंक फैलाने के उद्देश्य से कुछ चिन्हित व्यक्तियों पर हमला करने और उनकी हत्या करने की साजिश रची थी. साथ ही फैजान पर यह भी आरोप लगे हैं कि वह कथित जिहाद और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में भी शामिल था.

खुफिया सूचनाओं के आधार पर ATS अधिकारियों ने आरोपी फैजान की जांच की, जांच के दौरान अधिकारियों ने आरोपी द्वारा कथित तौर पर संचालित एक संदिग्ध इंस्टाग्राम अकाउंट की पहचान की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले पर STS के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन की डिजिटल जांच में जैश-ए-मोहम्मद और अल कायदा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाली बड़ी मात्रा में चरमपंथी सामग्री मिली.

इसके साथ ही कई व्यक्तियों की निशान लगी तस्वीरें भी मिली हैं, जिनको संभावित टारगेट के तौर पर लिया जा रहा है. अधिकारियों ने अरबी और उर्दू में लिखे 29 पन्ने भी बरामद किए. ATS के अधिकारियों का मानना है कि जब्त किए गए संदिग्ध 29 पन्ने युवाओं को चरमपंथी विचारधारा से जोड़ने और गुमराह करने के उद्देश्य से थे.

एटीएस ने बताया कि आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने लगभग छह महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक अज्ञात व्यक्ति से हथियार खरीदा था. इस मामले पर DCP हर्ष उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोपी फैजान ने जिन व्यक्तियों की हत्या करने के लिए चिंहित किया था, उन टारगेट व्यक्तियों की पहचान की जा रही है.