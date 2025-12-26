काशीपुर में कश्मीरी फेरीवाले से मारपीट, जबरदस्ती नारे लगवाने वाले गिरफ्तार

Attack on Kashmiri in Uttarakhand: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. कश्मीर से पलायन कर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए काशीपुर आए एक गरीब फेरीवाले के साथ मानपुर रोड पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर मारपीट की और उसे जबरन धार्मिक नारे लगाने के लिए प्रताड़ित किया गया.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित युवक रोजी-रोटी की तलाश में उत्तराखंड आया था. आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने उसे नफरत का शिकार बनाया और धार्मिक नारे लगाने का दबाव बनाया. जब उसने ऐसा करने से मना किया, तो उसके साथ मारपीट की गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला सामने आया.

आरोपियों को हिरासत में लिया गया

वीडियो वायरल होने के बाद उधम सिंह नगर के सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया. उनके निर्देश पर कोतवाली काशीपुर में आरोपियों के खिलाफ FIR संख्या 517/25 दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 और 126(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है.

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें.

सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा ने क्या कहा?

एसएसपी ने जानकारी दी कि काशीपुर के कुछ युवक कश्मीर के रहने वाले बिलाल के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं. यह घटना 22 दिसंबर 2025 की है. जिसका वीडियो वायर हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और सोशल मीडिया से इस वीडियो को हटवाने की कार्रवाई भी की गई.

उन्होंने जानकारी दी कि पीड़ित के जरिए काशीपुर थाना में तहरीर दी गई है, जिसके मुताबिक केस दर्ज किया गया है. वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें हिरासत में लिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि वीडियो हटाए जाने के बाद उसे दोबारा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. ऐसे लोगों को पुलिस चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.