तुर्की के इस ऐतिहासिक मस्जिद को जलाने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2870584
Zee SalaamIndian Muslim

तुर्की के इस ऐतिहासिक मस्जिद को जलाने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Turkey News: तुर्की की फेमस मस्जिद 'हागिया सोफिया' में एक व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की, मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस पूरी घटना की वीडियो कैद हो गई, सोशल मीडिया पर घनटा को वीडियो वायरल हो रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:59 AM IST

Trending Photos

तुर्की के इस ऐतिहासिक मस्जिद को जलाने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Turkey News: तुर्की की फेमस और ऐतिहासिक हागिया सोफिया मस्जिद में एक अनजान व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आरोपी व्यक्ति ने मस्जिद में कुछ कागज के सहारे आग लगाई, लेकिन एक महिला ने आग से निकलने वाले धुएं को देखते ही मस्जिद के इमाम को बताया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. वहीं, तुर्की पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ हो रही है. 

दरअसल, तुर्की के इस्तांबुल शहर में मौजूद फेमस 'हागिया सोफिया मस्जिद' प्रयटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है.  यह घटना पिछले महीने (जुलाई) की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 'हागिया सोफिया मस्जिद' में आग लगाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था, इसीलिए वह मेटल डिटेक्टर से आसानी से बच निकला. वायर वीडियो में साफ देखा जा सकता है लाल टोपी और काले कमीज पहना एक व्यक्ति मस्जिद के पीलर के पीछे जाता है और अपने पॉकेट से कुछ कागज के टूकड़े निकाल कर आग लगा देता है. 

यह घटना तब हुई जब ज्यादातर लोग शाम की नमाज पढ़कर मस्जिद से जा चुके थे. हालांकि मस्जिद में मौजूद एक महिला ने आग लगने से निकलने वाले घुएं को देखते ही मस्जिद के इमाम को सूचित किया. वहीं, मस्जिद में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मदद से जिस कालीन में आग लगी थी उसे वहां से हटा दिया गया. इस घटना में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई.

हागिया सोफिया मस्जिद का इतिहास
गौतलब है कि तुर्की की फेमस हागिया सोफिया मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है. हागिया सोफिया का निर्माण बाइज़ेंटाइन सम्राट जस्टिनियन-I ने 537 ईस्वी में करवाया था. यह मस्जिद उस समय की सबसे बड़ी गिरजाघर (चर्च) थी और इसे ईसाई दुनिया की सबसे महान धार्मिक इमारत माना जाता था.

चर्च को मस्जिद में किया तब्दील
वहीं, साल 1453 ई. में ओटोमन सुल्तान महमूद द्वितीय (Sultan Mehmed II) ने कुस्तुंतुनिया (अब इस्तांबुल) पर कब्जा किया और इस चर्च को मस्जिद में बदल दिया. क्रॉस हटा दिए गए, और मीनारें, मिहराब और मिंबर जोड़े गए. 

संघ्रालय से मस्जिद बनने तक की कहानी
आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1935 में इस मस्जिद को एक संग्रहालय में बदल दिया. जुलाई 2020 में तुर्की की अदालत ने फैसले में कहा कि इसे फिर से मस्जिद में बदला जा सकता है. उसी साल इसे आधिकारिक रूप से मस्जिद घोषित कर दिया गया, लेकिन यह अभी भी पर्यटकों के लिए खुला है.

TAGS

Hagia Sophia Mosque NewsToday Newsmuslim world newsAttempt Arson Hagia Sophia News Masjid

Trending news

Karnataka News
Karnataka: दूसरे धर्म की लड़की से रिश्ता; 11 स्कूली बच्चों को जहर; जानें पूरा खेल
gaza
Gaza: खाना और खून के मोहताज हुए फिलिस्तीनी, ब्लड बैंक ने बताई हैरानी भरी बात
Afghanistan news
अदालतों में औरतों की कोई जगह नहीं? तालिबान ने सभी महिला जजों को किया बर्खास्त!
Uttarakhand
Uttarakhand के बाद अब इस राज्य में लागू हो UCC, पेश हुई रिपोर्ट
Himachal Pradesh News
Himachal Pradesh: मामूली विवाद ने लिया सांप्रदायिक रंग, मुस्लिम मोहल्ले में डर का...
mp news
MP: दमोह पुलिस की इस हरकत से भड़के मुसलमान; बोले, अब सड़क पर होगा प्रदर्शन
Israel
Israeli सेना ने खड़े किए हाथ, चीफ बोले नेतन्याहू की जिद कराएगी भारी नुकसान
Assam news
असम में बाल विवाह पर करारा वार; क्या 'मियां मुस्लिम' बेटियों को मिलेगा फायदा?
UP News
'राखी में दिखा जिहाद', चांद-तारों से डरीं साध्वी प्राची! की मुस्लिम बायकॉट की अपील
India Taliban Relations
आतंकवादी नहीं, भारत का दोस्त बना तालिबान; वाणिज्य दूतावास में संभाला कार्यभार
;