प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम शिक्षक पर 21 वर्षीय हिंदू छात्रा से छेड़-छाड़ का आरोप, गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल के शिक्षक पर एक हिंदू छात्रा ने इल्जाम लगाया कि उसके साथ जबरन छेड़-छाड़ की गई. इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मुल्जिम शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की.

यह मामला उत्तर प्रदेश के अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्र का है. अगस्त्यमुनि कॉलेज में पढ़ने वाली 21 वर्षीय पीड़ित हिंदू छात्रा ने प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक मौहम्मद यासीन पर जबरन अश्लील हरकत करने का इल्जाम लगाया है. पीड़िता के तहरीर के आधार पर उसी दिन थाना अगस्त्यमुनि में मुल्जिम शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

इस मामले के बाद पुलिस ने मुल्जिम शिक्षक मौहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर लिया है. अब मुल्जिम शिक्षक को न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा. अगस्त्यमुनि थाना के अध्यक्ष महेश रावत ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित छात्रा की ओर से तहरीर दी गई. पीड़िता ने मुल्जिम शिक्षक पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कंप्यूटर सिखाने के बहाने विद्यालय बुलाया और छेड़-छाड़ की. पीड़िता ने बताया कि मुल्जिम शिक्षक उस वक्त नशे की हालत में था.

पीड़िता के मुताबिक मुल्जिम शिक्षक ने बार-बार फोन करके स्कूल आने के लिए दबाव बना रहा था. स्कूल जाने के बाद मुल्जिम शिक्षक ने जबरन अपने पास बैठाया और अश्लील हरकत करने लगा. वहीं, पीड़िता ने विरोध किया और वहां से निकल गई. पीड़िता के मुताबिक मुल्जिम शिक्षक ने उसका फोन और बैग अपने पास रख लिया था.

इस मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर शिक्षक मोहम्मद यासीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74 और 75;1द्ध के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.