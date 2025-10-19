Advertisement
Shivaji के बेटे के नाम से जाना जाएगा Aurangabad रेलवे स्टेशन, सरकार का बड़ा फैसला

Aurangabad Railway Station name changed: औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया है. इसे अब छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के नाम से जाना जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 19, 2025, 12:42 PM IST

Aurangabad Railway Station name changed: जगहों के नामों को बदलने के लिए मशहूर बीजेपी ने अब एक और नाम बदलने का फैसला किया है. महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन अब इस नाम से नहीं जाना जाएगा. इस रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी के बेटे के नाम पर रखा गया है.

औरंगाबादा रेलवे स्टेशन का क्या रखा गया नाम?

औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन कर दिया है. यह जानकारी राज्य सरकार के जरिए जारी नोटिफिकेशन में दी गई है. पहले यह स्टेशन मुगल सम्राट औरंगज़ेब के नाम पर था, लेकिन अब इसे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी के नाम पर बदल दिया गया है. 

नाम बदलने का प्रोसेस पहले हो गया था शुरू

इस नाम को बदलने का प्रोसेस पहले उद्धव ठाकरे सरकार के वक्क पर शुरू हो गया था. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, नाम बदलने की मंज़ूरी 15 अक्टूबर को प्राप्त हुई. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए 15 अक्टूबर को गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है.

किसने बनवाया था ये रेलवे स्टेशन?

इतिहास के मुताबिक, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन 1900 में मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के सातवें निज़ाम के जरिए बनवाया गया था. यह रेलवे स्टेशन काचीगुड़ा–मनमद सेक्शन पर मौजूद है, जो मुख्य रूप से छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) सर्विस को सेवाएं देने का काम करता है.

