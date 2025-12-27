नहीं बख्शे जाएंगे Shamsher Khan के मकबरे को नुकसान पहुंचाने वाले; आयोग ने लिया संज्ञान

Aurangabad Shamsher Khan Maqbara: बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने हाल ही में औरंगाबाद में शमशेर खान के मकबरे में हुई तोड़फोड़ के मामले में संज्ञान लिया है. कुछ दिन पहले ही मकबरे में बने दोनों मजारों को असामाजिक तत्वों के जरिए तोड़ा गया था. यह मकबरा पुरातत्व विभाग के तहत संरक्षित इमारतों में शामिल है और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के जरिए पर्यटन स्थलों की लिस्ट में भी शामिल है.

पटना में तोड़े गए मकबरे में लिया संज्ञान

आयोग ने औरंगाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में कहा कि औरंगाबाद जिले के शमशेर नगर में स्थित शमशेर खान का मकबरा, जो पुरातत्व विभाग के तहत संरक्षित इमारतों में शामिल है और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के जरिए टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में भी शामिल है, को असामाजिक तत्वों के जरिए गिरा दिया गया है.

आरोप है कि इस ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकली सुरक्षित मकबरे के रखरखाव और सुरक्षा की ओर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान बार-बार दिलाया गया, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने समय पर ज़रूरी कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि असामाजिक तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया.

आरोपियों के खिलाफ को सख्त कार्रवाई

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने औरंगाबाद जिले के DM और SP से कहा है कि वे मजार को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, साथ ही इसके रखरखाव और सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित करें.

क्या है पूरा मामला?

ज्ञात हो कि मंगलवार रात को औरंगाबाद के शमशेर नगर में शमशेर खान के मकबरे में बनी दोनों मजारों को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया था. इनमें से एक कबर शमशेर खान की थी और दूसरी उनकी पत्नी की. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में दाउदीनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है.