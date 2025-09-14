Australia में तेज़ी से बढ़ती मुसलमानों के प्रति नफरत पर क्या बोले पीएम एंथनी अल्बनीज?

Australia: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार इस्लामोफोबिया पर आई इंडीपेंडेंट रिपोर्ट की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करेगी. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव काफी बढ़ गया है. सिडनी में मीडिया को संबोधित करते हुए अल्बनीज ने कहा कि किसी भी ऑस्ट्रेलियाई को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाना देश की मूल्यों पर सीधा हमला है.

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

यह रिपोर्ट सरकार के इस्लामोफोबिया पर विशेष दूत अफताब मलिक ने तैयार की है. उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया ऑस्ट्रेलिया में लगातार एक समस्या रहा है. कभी इसे नज़रअंदाज़ किया गया, कभी नकारा गया, लेकिन कभी गंभीरता से निपटा नहीं गया. अब इसकी स्थिति इतनी सामान्य हो चुकी है कि कई घटनाएं दर्ज तक नहीं हो पातीं.

पब्लिक प्लेसेस में मुसलमानों को दी गई गालियां

मलिक ने बताया कि पब्लिक प्लेसेस पर मुस्लिमों को गालियां दी गईं, दीवारों पर नफरत भरे नारे लिखे गए और मुस्लिम महिलाओं व बच्चों को सिर्फ उनकी पहचान और पहनावे के कारण निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को इज़रायल पर हमले के बाद से नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में नफरत से जुड़े मामलों में 150 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

रिपोर्ट में 54 सिफारिशें

60 पन्नों की इस रिपोर्ट में सरकार के लिए 54 सिफारिशें की गई है. इनमें धर्म के आधार पर भेदभाव की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने और इस्लामोफोबिया के सामाजिक एकजुटता व लोकतंत्र पर प्रभाव का अध्ययन करने की सलाह शामिल है. गौरतलब है कि अफताब मलिक को पिछले साल सरकार ने यह ज़िम्मेदारी दी थी कि वे मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत की घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएं.