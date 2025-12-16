Bondi Beach के Hero अहमद के लिए लोगों ने दिखाई दरिया दिली, चंद घंटे में इतने करोड़ डॉलर का दान

Sydney Bondi Beach Hero: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी के दौरान ऐसा ही एक जज़्बा देखने को मिला, जब अहमद अल-अहमद ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर से बंदूक छीन ली. आज वही अहमद पूरी दुनिया में ‘हीरो’ के तौर पर पहचाने जा रहे हैं. अपनी जान की परवाह किए बगैर अहमद जिस बहादुरी के साथ आतंकी का मुकाबला किया, उससे कई लोगों की जान बच गई.

हालांकि, सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई इस घटना में अहमद अल-अहमद घायल हो गए, जिनके इलाज के लिए महज चंद घंटों में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने करोड़ों रूपये दान के रूप में दे दिया. अल-जजीरा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, घायल हुए अहमद अल-अहमद के इलाज के लिए लगभग 11 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (6,60,00,000 रुपये) से ज्यादा का दान मिल चुका है.

ऑस्ट्रेलियाी अरबपति ने किया लाखों का दान

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि हमलावरों में से एक ने अहमद अल-अहमद को गोली मार दी थी. गोली लगने के बाद उनकी डॉक्टरों ने सर्जरी की है. फिलहाल अहमद इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. अहमद अल-अहमद के लिए शुरू किए गए GoFundMe अभियान ने महज एक दिन में यह बड़ी रकम जुटा ली. इस फंडरेजर में सबसे बड़ा योगदान अरबपति हेज फंड मैनेजर बिल एकमैन का रहा, जिन्होंने 99,999 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दान किए और अपने एक्स (पहले ट्विटर) पर इस अभियान को शेयर भी किया.

सिडनी के सेंट जॉर्ज अस्पताल के बाहर आम लोग भी अहमद के समर्थन में सामने आए. मिषा और वेरोनिका पोचुएव अपनी सात साल की बेटी मिरोस्लावा के साथ अस्पताल पहुंचे और अहमद के लिए फूल रखे. वेरोनिका ने कहा, "मेरे शौहर रूसी हैं, मेरे वालिद यहूदी हैं और मेरे दादा मुस्लिम थे. यह सिर्फ बॉन्डी की बात नहीं है, यह हर इंसान की बात है.”

वहीं, 43 वर्षीय योमना तौनी घंटों अस्पताल में रहीं. वह एक मुस्लिम-संचालित चैरिटी की ओर से अहमद के लिए मदद की पेशकश करने पहुंची थीं, जो उनके लिए अलग से फंड जुटा रही है. योमना ने कहा, "हमारा मकसद है कि उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए जितना संभव हो सके, उतनी मदद जुटाई जाए.”

कौन हैं अहमद अल-अहमद, जिन्होंने हमलावर को किया निहत्था?

बता दें, 43 साल के अहमद अल-अहमद को बॉन्डी बीच शूटिंग के दौरान एक हमलावर पिल पड़े. वह हमलावर उनसे महज कुछ दूरी पर गोलियां बरसा रहा था. इस दौरान मौके पर पार्क की गई एक कार के पीछे अहमद छिपे हुए थे. इसके बाद उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलाव की तरफ दौड़ते हुए गए और भिड़ गए. उन्होंने हमलावर से झपटमारी के बाद बंदूक छीन ली. इसकी वीडियो सोशल मीडिया वायरल होते ही उन्हें दुनियाभर में 'हीरो' बताया जा रहा है.

अहमद के वालिद के मुताबिक, उन्हें कंधे में चार से पांच गोलियां लगीं, जिनमें से कई गोलियां अब भी उनके जिस्म में फंसी हुई हैं. अहमद का जन्म सीरिया के इदलिब गवर्नरेट के अल-नयराब गांव में हुआ था. वह साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया आए और अब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं. पेशे से वह फल विक्रेता हैं. अहमद के माता-पिता कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जहां 19 साल बाद उनकी अपने बेटे से पहली मुलाकात हुई.

अहमद दो बेटियों के बाप हैं, जिनमें से एक की उम्र तीन साल और दूसरे की उम्र छह साल है. उनके पैरेंट्स का कहना है कि अहमद किसी की भी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, चाहे उसका मजहब या पृष्ठभूमि कुछ भी हो. अहमद के पिता ने कहा, "जब उसने यह किया, तो वह यह नहीं सोच रहा था कि वह किसे बचा रहा है या सड़क पर मर रहे लोग किस पृष्ठभूमि से हैं."

यह भी पढ़ें: संजौली मस्जिद के बाद इन मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग, हिंदूवादी संगठन प्रशासन को दी ये धमकी