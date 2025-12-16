"आप एक हीरो हैं", ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने जान बचाने वाले अहमद से की खास मुलाकात

Australian PM Met With Ahmed: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर 14 दिसंबर को दो लोगों ने भीषण गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए. हमले के दौरान अहमद नाम के एक आदमी ने हमलावरों में से एक से बंदूक छीन ली और उनका सामना करते समय घायल हो गया. अहमद के हाथ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज़ घायल अहमद से मिलने पहुंचे हैं.

हमलावरों से लोहा लेने वाले अहमद से मिलने के बाद पीएम अल्बनीज़ ने एक्स पर लिखा, "अहमद, आप एक ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं. आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, बोंडी बीच पर खतरे की ओर दौड़े और एक आतंकवादी को निहत्था कर दिया. सबसे बुरे समय में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों का सबसे अच्छा रूप देखते हैं और रविवार रात को हमने ठीक यही देखा. हर ऑस्ट्रेलियाई की ओर से मैं आपको धन्यवाद कहता हूं."

Ahmed, you are an Australian hero. You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist. In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night. On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD December 16, 2025

किसको मिलता है बंदूक का लाइसेंस

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में सामूहिक गोलीबारी आम बात नहीं है. इससे पहले सबसे घातक घटना 1996 में पोर्ट आर्थर में हुई थी, जहां एक अकेले बंदूकधारी ने 35 लोगों को मार डाला था. उस हमले के बाद सख्त बंदूक कानून लागू किए गए थे. ऑस्ट्रेलिया में हथियार खरीदने के लिए कड़ी बैकग्राउंड जांच की जाती है. हमलावरों में से एक साजिद के पास कैटेगरी AB फायरआर्म्स लाइसेंस था, जो मनोरंजन के लिए शिकार के लिए जारी किया गया था.

कैसे मिलता है बंदूक का लाइसेंस

पुलिस के अनुसार, इस लाइसेंस से उसे कानूनी तौर पर छह हथियार रखने की इजाजत थी और हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार उनमें से एक था. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने मंगलवार सुबह कहा कि बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित लगती है. वहीं, ऑस्ट्रेलियन पीएम अल्बनीज़ ने कहा था, "यह इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित लगता है. यह नफरत की विचारधारा है जो एक दशक से ज़्यादा समय से मौजूद है और इस मामले में इसका नतीजा सामूहिक हत्या के रूप में सामने आया है."