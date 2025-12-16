Advertisement
"आप एक हीरो हैं", ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने जान बचाने वाले अहमद से की खास मुलाकात

Australian PM Met With Ahmed: ऑस्ट्रेलिया में सामूहिक गोलीबारी आम बात नहीं है. लेकिन सिडनी में बोंडी बीच पर 14 दिसंबर को दो लोगों ने भीषण गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए. इस बीच हमलावरों से लोहा लेने वाले अहमद से ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मुलाकात की है और बड़ी बात कही है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:22 AM IST

Australian PM Met With Ahmed: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर 14 दिसंबर को दो लोगों ने भीषण गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए. हमले के दौरान अहमद नाम के एक आदमी ने हमलावरों में से एक से बंदूक छीन ली और उनका सामना करते समय घायल हो गया. अहमद के हाथ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज़ घायल अहमद से मिलने पहुंचे हैं. 

हमलावरों से लोहा लेने वाले अहमद से मिलने के बाद पीएम अल्बनीज़ ने एक्स पर लिखा, "अहमद, आप एक ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं. आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, बोंडी बीच पर खतरे की ओर दौड़े और एक आतंकवादी को निहत्था कर दिया. सबसे बुरे समय में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों का सबसे अच्छा रूप देखते हैं और रविवार रात को हमने ठीक यही देखा. हर ऑस्ट्रेलियाई की ओर से मैं आपको धन्यवाद कहता हूं."

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में सामूहिक गोलीबारी आम बात नहीं है. इससे पहले सबसे घातक घटना 1996 में पोर्ट आर्थर में हुई थी, जहां एक अकेले बंदूकधारी ने 35 लोगों को मार डाला था. उस हमले के बाद सख्त बंदूक कानून लागू किए गए थे. ऑस्ट्रेलिया में हथियार खरीदने के लिए कड़ी बैकग्राउंड जांच की जाती है. हमलावरों में से एक साजिद के पास कैटेगरी AB फायरआर्म्स लाइसेंस था, जो मनोरंजन के लिए शिकार के लिए जारी किया गया था.

पुलिस के अनुसार, इस लाइसेंस से उसे कानूनी तौर पर छह हथियार रखने की इजाजत थी और हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार उनमें से एक था. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने मंगलवार सुबह कहा कि बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित लगती है. वहीं, ऑस्ट्रेलियन पीएम अल्बनीज़ ने कहा था, "यह इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित लगता है. यह नफरत की विचारधारा है जो एक दशक से ज़्यादा समय से मौजूद है और इस मामले में इसका नतीजा सामूहिक हत्या के रूप में सामने आया है."

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

