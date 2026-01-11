Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3071016
Zee SalaamIndian MuslimIran: ट्रंप की गीदड़ भभकी पर गरजे अयातुल्ला खामनेई, बोले- US-इजरायल 40 साल से...

Iran: ट्रंप की गीदड़ भभकी पर गरजे अयातुल्ला खामनेई, बोले- US-इजरायल 40 साल से...

Ayatollah Ali Khamenei on Iran America Conflict: ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और तेहरान के बीच टकराव तेज हो गया है. अमेरिकी और इजरायली साजिशों का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने मुंहतोड़ जवाब दिया है. तेहरान ने अमेरिका-इजरायल पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और इसका सख्त अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:18 PM IST

Trending Photos

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई (फाइल फोटो)
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई (फाइल फोटो)

Iran News: ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और तेहरान के रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है. दोनों देशों के बीच बयानबाजी और धमकियों का दौर जारी है. इसी कड़ी में भारत स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का एक वीडियो शेयर किया है.

इस वीडियो में खामेनेई अमेरिका पर सीधा हमला करते दिखते हैं. वह कहते हैं कि विरोधी ताकतों ने ईरान को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. खामेनेई के मुताबिक, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आज दुनिया में मजबूत, ताकतवर और खुशहाल है, उनकी इच्छा के उलट. उन्होंने पिछले 40 सालों में सब कुछ किया. दूसरे शब्दों में, किसी देश के खिलाफ कभी कोई ऐसा निर्णायक कदम नहीं बचा जो उन्होंने न उठाया हो."

सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने आगे कहा, "उन्होंने सैन्य, सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक और लेबर से जुड़े हमले किए. यहां वहां के कुछ कमजोर लोगों ने पिछले कुछ सालों में अपने पैसों से ये सब कराया, लेकिन वे नाकाम रहे. उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिली. आज खुदा का शुक्र है कि ईरान पर इस्लामिक रिपब्लिक का शासन है. यह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है."

खामेनेई ने यह भी कहा कि अगर ईरान में कोई दूसरी तरह की सरकार होती तो हालात अलग होते. उन्होंने कहा, "अगर सरकार लिबरल डेमोक्रेसी होती, सल्तनत सरकार होती या सरकारें एक-दूसरे पर निर्भर होतीं, तो ऐसा नहीं हो पाता. यह इस्लाम है. यह लोगों का सिस्टम है. यह एक इस्लामिक सिस्टम है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक, जिसने ईरान को विज्ञान, तकनीक, कला, भाषा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी आगे बढ़ने में मदद की है."

इसी बीच तेहरान ने अमेरिका और इजरायल पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार (11 जनवरी) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी दूसरे देशों जैसा है. उन्होंने लिखा, "अमेरिका भी कुछ लोगों को अफरा-तफरी और दंगे करने के लिए उकसा कर वही तरीका अपना रहा है."

ईरान में 28 दिसंबर से खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. यह प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शुरू हुआ. देश की करेंसी गिरने के चलते खाने-पीने की चीजों और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है. हालात काबू में रखने के लिए ईरानी अधिकारियों ने गुरुवार को पूरे देश में इंटरनेट और फोन कनेक्शन बंद कर दिए. करीब 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो इंटरनेट सेवा बहाल हुई है और न ही मोबाइल फोन नेटवर्क शुरू हो पाया है.

इस बीच अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है. ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान कोई नया हमला करता है, तो ईरान अमेरिकी सेना और शिपिंग टारगेट पर हमला करेगा. उनके इस बयान से यह संकेत भी मिल रहा है कि इस टकराव का असर इजरायल तक पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ें: त्रिपुरा धर्म के नाम पर सुलगा, उनाकोटी में मस्जिद और मुस्लिम दुकानों पर कहर

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

iran newsAyatollah Ali Khameneiiran america conflictmuslim news

Trending news

Tripura news
त्रिपुरा धर्म के नाम पर सुलगा, उनाकोटी में मस्जिद और मुस्लिम दुकानों पर कहर
West Bengal news
Murshidabad: BLO और टीचर की दोहरी ड्यूटी का बोझ, SIR ने छीन ली एक और जान
Odisha news
दस्तावेज थे फिर भी देश निकाला! ओडिशा पुलिस और BSF ने 14 भारतीयों को बना दिया विदेशी
Maharashtra news
मजहब से ऊपर इंसानियत, हिंदू घर से उठा खान बाबा का जनाजा, आंसुओं के साथ दी विदाई
IAS Officer Father caught in Honey Trap
हनीट्रैप में फंसे IAS अधिकारी के पिता तमीम अख्तर, सपा नेता समेत 10 पर मुकदमा दर्ज
Tripura Masjid vandalises Incident
नफरत की आग पहुंची त्रिपुरा;चंदा को लेकर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले
Iran Protest
सड़क मत छोड़ो...ईरान में प्रदर्शन के लिए उकसा रहा इजरायल का चहेता रज़ा पहलवी
muslim news
"उमर और शरजील को कांग्रेस की वजह से नहीं मिली जमानत"...ओवैसी ने जमकर बोला हमला
Trump on Iran Protest
"ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है"...ट्रंप के बयान पर बवाल
Syria Air Strikes News
सीरिया में अमेरिका ने किया बड़ा हमला, आतंकियों के 35 ठिकानों को बनाया निशाना