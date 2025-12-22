मुसलमान 'जय श्री राम' बोले तो अच्छा, लेकिन चंदन लगा दे तो बुरा; गौरक्षक ने नाबालिग को किया अपमानित

Muslim Harassment Case in UP: राम नगरी अयोध्या में एक कथित गौरक्षक ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया है, जब उसको पता चला कि चंदन लगाने वाला एक 8 साल का बच्चा समुदाय विशेष से है. इसके बाद आरोपी ने दावा किया कि इन्हीं लोगों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है. इस घटना की वीडियो वायरल हो होते ही नेटीजंस ने नाराजगी जताई है.
Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान भक्त यहां पर मौजदू लोगों से चंदन लगवाते हैं. इसके बदले में भक्त उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, जिनसे उनके घरों की रोजी रोटी चलती है. कहा जाता है कि भगवान राम किसी से भेदभाव नहीं करते. इस भेदभाव को तोड़ने के लिए उन्होंने सबरी के जूठे बेर तक खा लिए.
सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या न सिर्फ भगवान राम की नगरी के लिए, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब के एक अद्भुत संगम के रूप में जाना जाता है. हालिया, दिनों राम मंदिर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में बहुसंख्यक समुदाय का शख्स भक्तों को चंदन लगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वाले मासूम बच्चे का धर्म पूछकर वावेला खड़ा कर दिया.
नाबालिग का धर्म पूछ खड़ा किया हंगामा
हैरान करने वाली बात यह कि 8 साल के जिस बच्चे को भगवान और अल्लाह के बीच सही से फर्क भी नहीं मालूम है, उसके चंदन लगाने पर विरोध को लेकर लोग हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि गौरक्षा समूह नाम के संगठन का सदस्य कपिल देव ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया, जब उसे पता चला कि मंदिर आने जाने वाले लोगों को चंदन का तिलक लगाने वाले मासूम का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से है.
लोकेशन: अयोध्या, उत्तर प्रदेश
दिनांक: 20 दिसंबर
एक गौरक्षक समूह के सदस्य कपिल देव ने कथित तौर पर एक 8 वर्षीय मुस्लिम लड़के का अपमान किया और उसे देश के लिए खतरा बताया। pic.twitter.com/7qYUArFsCn
— Danish Khan (@danishh_01_) December 22, 2025
इसकी एक वीडियो भी कपिल देव ने बनाकार सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इसमें कपिल देव दावा करता है कि मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम पकड़ा गया है. इसके बाद वह नाबालिग के पास पहुंचता है. वह मासूम बच्चे से पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा? आरोपी के रवैये को देखकर नाबालिग सहम जाता है. इसके बाद बच्चा डरते-डरते अपना नाम 'साहिल खान' बताता है.
इसके बाद कपिल देव नाम का शख्स बच्चे को धमकाते हुए पूछता है कि पूरा नाम बताओ और आगे पूछता है क्या तुम चिकन-मीट खाते हो. इस पर बच्चा हां में सिर हिलाता है. इसके बाद आरोपी धमकाते हुए कहता है कि यह चिकन और मीट खाकर लोगों को चंदन लगाता है. इतना ही नहीं वह आगे दावा कर रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है. यह 8 साल का मुस्लिम बच्चा सबको चंदन लगाकर उनको अपवित्र कर रहा है.
'क्या राम मंदिर चिकन मटन खाने वाले नहीं आते'
हिंदूवादी संगठन के कथित सदस्य कपिल देव के हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है. सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर में हर रोज एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जबकि भारत की 80 फीसदी आबादी चिकन-मटन खाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर रोज दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक भी शख्स नहीं होगा, जो चिकन-मटन नहीं खाकर आता होगा. या फिर कपिल जैसे लोगों का धर्म साहिल खान जैसे मासूमों को देखकर जाग जाता है.
