Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3050002
Zee SalaamIndian Muslim

मुसलमान 'जय श्री राम' बोले तो अच्छा, लेकिन चंदन लगा दे तो बुरा; गौरक्षक ने नाबालिग को किया अपमानित

Muslim Harassment Case in UP: राम नगरी अयोध्या में एक कथित गौरक्षक ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया है, जब उसको पता चला कि चंदन लगाने वाला एक 8 साल का बच्चा समुदाय विशेष से है. इसके बाद आरोपी ने दावा किया कि इन्हीं लोगों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है. इस घटना की वीडियो वायरल हो होते ही नेटीजंस ने नाराजगी जताई है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:50 PM IST

Trending Photos

अयोध्या में मुस्लिम बच्चे के चंदन लगाने पर कथित गौरक्षक का हंगामा
अयोध्या में मुस्लिम बच्चे के चंदन लगाने पर कथित गौरक्षक का हंगामा

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान भक्त यहां पर मौजदू लोगों से चंदन लगवाते हैं. इसके बदले में भक्त उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, जिनसे उनके घरों की रोजी रोटी चलती है. कहा जाता है कि भगवान राम किसी से भेदभाव नहीं करते. इस भेदभाव को तोड़ने के लिए उन्होंने सबरी के जूठे बेर तक खा लिए.

सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या न सिर्फ भगवान राम की नगरी के लिए, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब के एक अद्भुत संगम के रूप में जाना जाता है. हालिया, दिनों राम मंदिर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में बहुसंख्यक समुदाय का शख्स भक्तों को चंदन लगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वाले मासूम बच्चे का धर्म पूछकर वावेला खड़ा कर दिया.

नाबालिग का धर्म पूछ खड़ा किया हंगामा

Add Zee News as a Preferred Source

हैरान करने वाली बात यह कि 8 साल के जिस बच्चे को भगवान और अल्लाह के बीच सही से फर्क भी नहीं मालूम है, उसके चंदन लगाने पर विरोध को लेकर लोग हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि गौरक्षा समूह नाम के संगठन का सदस्य कपिल देव ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया, जब उसे पता चला कि मंदिर आने जाने वाले लोगों को चंदन का तिलक लगाने वाले मासूम का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से है.

इसकी एक वीडियो भी कपिल देव ने बनाकार सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इसमें कपिल देव दावा करता है कि मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम पकड़ा गया है. इसके बाद वह नाबालिग के पास पहुंचता है. वह मासूम बच्चे से पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा? आरोपी के रवैये को देखकर नाबालिग सहम जाता है. इसके बाद बच्चा डरते-डरते अपना नाम 'साहिल खान' बताता है. 

इसके बाद कपिल देव नाम का शख्स बच्चे को धमकाते हुए पूछता है कि पूरा नाम बताओ और आगे पूछता है क्या तुम चिकन-मीट खाते हो. इस पर बच्चा हां में सिर हिलाता है. इसके बाद आरोपी धमकाते हुए कहता है कि यह चिकन और मीट खाकर लोगों को चंदन लगाता है. इतना ही नहीं वह आगे दावा कर रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है. यह 8 साल का मुस्लिम बच्चा सबको चंदन लगाकर उनको अपवित्र कर रहा है. 

'क्या राम मंदिर चिकन मटन खाने वाले नहीं आते'

हिंदूवादी संगठन के कथित सदस्य कपिल देव के हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है. सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर में हर रोज एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जबकि भारत की 80 फीसदी आबादी चिकन-मटन खाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर रोज दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक भी शख्स नहीं होगा, जो चिकन-मटन नहीं खाकर आता होगा. या फिर कपिल जैसे लोगों का धर्म साहिल खान जैसे मासूमों को देखकर जाग जाता है. 

यह भी पढ़ें: 'अब्बाजान' से लेकर 'फातिहा' पढ़ने तक; गलती किसी और की भी हो तो मुस्लिमों को लपेट लेते हैं योगी?

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsAyodhya newsMuslim Harassment Casemuslim news

Trending news

UP News
मुसलमान 'जय श्री राम'बोले तो अच्छा, लेकिन बच्चे ने चंदन लगाया तो देश हो गया बर्बाद!
UP News
अब्बाजान से लेकर फातिहा तक; गलती किसी और की भी हो तो मुस्लिमों को लपेट लेते हैं योगी
madhya pradesh news
MP हिंसा पर हुआ बड़ा खुलासा, करणी सेना के साथ मिलकर पुलिस ने किया मुसलमानों पर पथराव
Himachal Pradesh News
मुस्लिम फेरीवाले पर 'भारत माता की जय' बोलने का दबाव; जवाब सुनकर भागे फर्जी देशभक्त!
Uttar Pradesh news
मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर पर जूनियर स्टूडेंट का धर्मांतरण की कोशिश का इल्जाम
Bangladesh news
हिंसा की आग में जलता बांग्लादेश, शरीफ उस्मान हाडा की हत्या के बाद NCP नेता को गोली
UP News
न मुचलका भरेंगी, न चुप रहेंगी; सुमैया राणा का ऐलान-पाकिस्तानी मदद पर भी दिया दो-टूक
Rajasthan news
Rajasthan: मुस्लिम फेरीवेल को गाँव में जाने से रोका, जिहादी बोलकर किया अपमान
TMC Leader Shahjahan
TMC नेता शाहजहां के खिलाफ खड़े गवाह की हुई थी सड़क हादसे में मौत;आरोपी ड्राइव गिरफ्तार
Ajmer Sharif Urs 2025
RSS खुद चढ़ाता है दरगाह पर चादर; लेकिन PM मोदी के चादरपोशी के खिलाफ SC पहुंचा हिंदू..