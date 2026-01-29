Ayodhya Gangrape Case: मोईद खान इल्जामों से बरी, लेकिन जेल से नहीं मिलेगी आजादी

Ayodhya Gangrape Case: अयोध्या में नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप करने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहईद खान को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बीते 28 जनवरी को बा-इज्जत बरी कर दिया. लेकिन मोहम्मद मोईद अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं, उन्हें जेल में ही रखा गया है.

दरअसल, अयोध्या के भदरसा में एक नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ. इस घटना के बाद 29 जुलाई 2024 को पूरा कलंदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. इस मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोईद खान और उनके नौकर राजू खान को आरोपी बनाया गया. मोईद खान पर पॉक्सो एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट समेत कई विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मोईद खान को गैंगरेप मामले में तो निर्दोष बताकर बा-इज्जत बरी कर दिया गया है, लेकिन इन पर अभी कई अन्य गंभीर धाराएँ लगे हुए हैं. इन धाराओं में रिहा होना बाकी है, इसलिए मोईद गैंग रेप मामले में बा-इज्जत बरी होने के बाद भी जेल में ही रहेंगे.

वहीं, मोईद खान के नौकर राजू खान को इस मामले में दोषी पाया गया है और उसे 20 साल की कठोर सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान DNA रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई. मोईद खान की DNA रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि राजू खान की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई. इस वैज्ञानिक जांच के आधार पर नौकर राजू खान को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई.

गौरतलब है कि अयोध्या गैंगरेप के मामले सामने आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी. मु्ख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मोईद खान को गैंगरेप में लिप्त बताया था. विधानसभा में योगी के इस बयान के बाद प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी थी.