Ayodhya Masjid का काम शुरू न होने का कौन ज़िम्मेदार? सरकारी विभाग नहीं दे रहे NOC
Ayodhya Masjid का काम शुरू न होने का कौन ज़िम्मेदार? सरकारी विभाग नहीं दे रहे NOC

Ayodhya Masjid: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर का निर्माण किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाने के लिए जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था. हालांकि अभी तक अयोध्या मस्जिद का लेआउट भी पास नहीं हो पाया है. इस मामले में एक RTI के जवाब से बड़ा खुलासा हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:35 AM IST

Ayodhya Masjid का काम शुरू न होने का कौन ज़िम्मेदार? सरकारी विभाग नहीं दे रहे NOC

Ayodhya Masjid: अयोध्या और बाबरी मस्जिद का विवाद भारत के सबसे पुराने धार्मिक विवादों में से एक था. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और बाबरी मस्जिद को हटाकर वहां मंदिर बनाने का आदेश दिया. साथ ही अयोध्या में ही अलग से एक नई मस्जिद का निर्माण करवाने का आदेश दिया. मंदिर का तो निर्माण हो गया, लेकिन मस्जिद के लिए लेआउट तक पास नहीं हो पाया है. 

अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने अयोध्या मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया है. प्राधिकरण ने प्लान को इसलिए खारिज कर दिया है, क्योंकि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी नहीं किए गए थे. इस बात की जानकारी एक RTI के जवाब में पता चला है. 

आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर के विवाद पर अपना फैसले सुनाया था. इस फैसले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए पाँच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 अगस्त 2020 को अयोध्या के तत्कालीन DM अनुज कुमार झा ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गाँव में पाँच एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी. मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून, 2021 को योजना की मंजूरी के लिए आवेदन किया. लेकिन इस मामले में अब तक कोई अपडेट नहीं आया है. 

एक वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश सिंह ने इस मामले में 16 सितंबर, 2025 को एक RTI दायर किया. इसके जवाब में अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने स्वीकार किया कि मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन और जाँच शुल्क के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान किया था. अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण, नागरिक उड्डयन, सिंचाई और राजस्व विभागों, नगर निगम, ज़िला मजिस्ट्रेट और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मांगे गए थे, जो अभी तक नहीं मिले हैं.

मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन जरूरी किया था. उन्होंने कहा कि फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जमीन भी आवंटित कर दी है. मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकारी विभागों ने अपनी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) क्यों नहीं दी. उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि प्राधिकरण ने मस्जिद के लेआउट प्लान को क्यों खारिज कर दिया?

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Uttar Pradesh news, Supreme Court order Ayodhya Masjid, Ayodhya Mosque layout approval, muslim news

