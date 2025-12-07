बीवी के बेड में मिला आशिक, विदेश में बैठे शौहर ने कराई शादी और दी मुबारकबाद

Ayodhya News Today: शादी और फिर बीवी का धोखा देना आजकल आमबात हो गई, लेकिन जब कोई शौहर बीवी के चीटिंग करने और अपने प्रेमी से शादी करने पर खुद उसे मुबारकबाद दे तो यह हैरान करने वाली बात होगी. वह भी तब जब प्राकृति का नियम है कि अक्सर जोड़े दूसरे अपने साथी को दूसरे के साथ देखने भर से कुछ भी कर गुजर लेते हैं. इसी तरह का मामला आया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले, जहां बीवी को अपने प्रेमी से शादी करने पर खुद शौहर ने मुबारकबाद दी.

अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र की इस घटना को सुनकर गांव वाले भी हैरान रह गए. यहां एक शादीशुदा औरत के बेड के अंदर से उसका प्रेमी पकड़ा गया. मामला थाने पहुंचा, पूछताछ हुई, फिर वहीं पुलिस की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई. सबसे बड़ी बात यह रही कि औरत के विदेश में रह रहे शौहर ने खुद फोन पर इस शादी के लिए हामी भरी और दोनों को मुबारकबाद भी दी.

यह पूरा मामला पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के बभनगवा गांव का है. गांव का रहने वाला आलीम पुत्र मुनीर देर रात अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया. जानकारी के मुताबिक, औरत का शौहर पहले से ही दुबई में रहकर नौकरी करता है. घर में अन्य परिजन मौजूद थे. रात के समय घरवालों को कमरे से आवाजें सुनाई दीं तो उन्हें शक हुआ कि कोई चोर घर में घुस आया है. शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए. इसके बाद ग्रामीणों ने घर की तलाशी शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

तलाशी के दौरान औरत पर शक पर गहरा गया. इस बीच पता चला कि औरत ने आलीम को बेड के अंदर छिपा दिया है. जब ग्रामीणों और परिजनों ने बेड खुलवाने पर जोर दिया तो उसमें से आलीम बाहर निकला. उसे देखते ही घर और गांव में हंगामा खड़ा हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद औरत के ससुर ने पूराकलन्दर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों, यानी आरोपी औरत और उसके प्रेमी आलीम को थाने ले जाकर पूछताछ की.

थाने में हुई बातचीत और पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं. इस दौरान औरत के ससुर और अन्य परिजन भी थाने में मौजूद रहे. यही नहीं पुलिस ने औरत के शौहर से भी फोन पर बातचीत कराई. फोन पर पूरी बात जानने के बाद शौहर ने कहा कि अगर उसकी बीवी किसी और के साथ खुश रह सकती है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. वह इस रिश्ते के साथ है.

शौहर की सहमति मिलने के बाद थाने में ही पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में आलीम और महिला की शादी की रस्में पूरी कराई गईं. शौहर के ससुर ने भी इस शादी को मंजूरी दे दी और लिखित रूप से बयान दिया कि वे किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते. गांव में यह अनोखा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. ग्रामीणों ने भी इसे सहमति से हुई शादी बताते हुए हैरानी जताई. वहीं, विदेश में मौजूद औरत के शौहर ने भी फोन पर ही दोनों नवदंपति को शादी की मुबारकबाद दी.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर बन गया, अब काशी और मथुरा भी पहुंचेंगे; CM योगी ने दिया विवादित बयान