हिजाब खींचने से आहत डॉक्टर नुसरत ने पहले सरकारी नौकरी को ठुकराया, अब बदला अपना फैसला!

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त उसका हिजाब खींच दिया. इस घटना के बाद बवाल खड़ा हो गया है. पीड़िता डॉक्टर नुसरत परवीन को इस घटना से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा. नुसरत परवीन इस घटना से बेहद आहत हुई थीं और वह अपमानित महसूस कर रही थीं. पीड़िता नुसरत के परिवार वालों ने कहा कि नुसरत नौकरी ज्वाइन करने से इंकार कर रही हैं. हालांकि पूरे देश और नुसरत के परिवार वालों ने नुसरत से नौकरी ज्वाइ करने की गुजारिश की.

अब खबर है कि नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करने के लिए राजी हो गई हैं. राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल मो. महफूजर रहमान ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर नुसरत परवीन आगामी 20 दिसंबर से अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत परवीन ने गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज से पढ़ाई की हैं. इसी कॉलेज के प्रिंसिपल मो. महफूजर रहमान ने कहा है कि नुसरत परवीन 20 दिसंबर से अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी.

गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग बीते 15 दिसंबर को पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का आयोजन किया. इस आयोजन में डॉक्टर नुसरत परवीन अपना नियुक्ति पत्र लेने गई थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते वक्त उसका हिजाब जबर खींच दिया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वयरल हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की आलोचना हुई. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके नीतीश कुमार की आलोचना की.

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस घटना पर नीतीश कुमार का समर्थन किया. संजय निषाद ने कहा कि नीतीश कुमार भी तो आदमी ही हैं, उन्होंने सिर्फ हिजाब छू दिया तो इतना हंगामा हो रहा है, अगर कहीं और छू देते तो क्या होता? हालांकि उन्होंने इस बयान को लेकर सफाई दे दी है.

वहीं, गिरिराज सिंह ने कहा कि नुसरत परवीन कोई इस्लामिक देश में नहीं रह रही है. उन्होंने आगे कहा कि वह नौकरी छोड़े या जहन्नुम में जाएं. इन विवादित बयानों के बाद मुस्लिम समाज में और आक्रोश बढ़ गया है. मुस्लिम समाज के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस घटना को लेकर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं.