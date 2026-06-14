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Ayush Malik Conversion Case: उत्तर प्रदेश के शामली का आयुष मलिक जिसने हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम कबूल कर लिया. आयुष मलिक (मोहम्मद अली) ने मीडिया को बताया कि उस पर हिंदू समाज की तरफ से घर वापसी के लिए दबाव बनाया जा रहा है. हालांकि आयुष ने यह साफ कर दिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस्लाम को नहीं छोड़ेगा. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आयुष मलिक (मोहम्मद अली) ने घर वापसी कर ली है और अपनी इस्लामी पहचना को हटा दिया है. सोशल मीडिया पर आयुष मलिक की दो फोटो शेयर किया जा रहा है कि जिनमें एक तस्वीर में दाढ़ी के साथ दिखाई दे रहा है. दूसरी तस्वीर में आयुष क्लीन शेव दिखाई दे रहा है. हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह तस्वीर AI जनरेटेड है या वास्तविक है.
आयुष मलिक ने मीडिया के सामने खुद ऐलानिया तौर पर बताया कि उसने किसी बहकावे, लालच की वजह से इस्लाम नहीं कबूल किया है, बल्कि अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है. आयुष मलिक के ऐलान के बाद हिंदूवादी संगठनों ने शामली में जाकर प्रदर्श किए और सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर आयुष मलिक हिंदू धर्म में वापस नहीं आएगा तो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों को सड़कों पर नंगा घुमाया जाएगा.
इसके साथ ही यशवीर महाराज नाम के एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति ने ऐलान किया था कि आयुष मलिक का जल्द ही घर वापसी कराई जाएगी और शामली के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लगभग 100 लोग हिंदू धर्म अपनाएंगे. इस बीच सोशल मीडिया पर आयुष मलिक की क्लीन शेव वाली तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि आयुष ने घर वापसी कर ली है.
उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला आयुष मलिक नाम के युवक कई साल पहले इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था. इस बात की जानकारी जैसी ही आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि आयुष मलिक (मोहम्मद अली) का ब्रेन वॉश किया गया है, जिसमें आयुष की पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके परिवार वाले शामिल हैं.
इस शिकायत के बाद पुलिस ने जबरन धर्म परिवार्तन कानून और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चांदनी कुरैशी, उसके पिता समेत लगभग 8-9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इसी कड़ी में समाजवादी पार्ट के नेता अल्पसंख्यक मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी के सचिव, तौफीक कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
"zee salaam इस दावे की पुष्टि नहीं करता है..."