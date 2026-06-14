Ayush Malik Conversion Case: उत्तर प्रदेश के शामली का आयुष मलिक जिसने हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम कबूल कर लिया. आयुष मलिक (मोहम्मद अली) ने मीडिया को बताया कि उस पर हिंदू समाज की तरफ से घर वापसी के लिए दबाव बनाया जा रहा है. हालांकि आयुष ने यह साफ कर दिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस्लाम को नहीं छोड़ेगा. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आयुष मलिक (मोहम्मद अली) ने घर वापसी कर ली है और अपनी इस्लामी पहचना को हटा दिया है. सोशल मीडिया पर आयुष मलिक की दो फोटो शेयर किया जा रहा है कि जिनमें एक तस्वीर में दाढ़ी के साथ दिखाई दे रहा है. दूसरी तस्वीर में आयुष क्लीन शेव दिखाई दे रहा है. हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह तस्वीर AI जनरेटेड है या वास्तविक है.