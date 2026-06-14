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'मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा' कहने वाले आयुष की घर वापसी? जानें पूरा मामला

Ayush Malik Conversion Case: शामली के आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली को लेकर सोशल मीडिया पर घर वापसी के दावे वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी इस्लामी पहचान छोड़ दी है. हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. दूसरी ओर, आयुष पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 14, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:05 AM IST
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