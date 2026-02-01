Azaan controversy: गालियाँ खाकर भी 'अज़ान' वाले बयान पर कायम हैं बिहार के AIMIM प्रमुख अख्तरुल ईमान

नई दिल्ली: सीमांचल के अमौर विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के विधायक और AIMIM के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान दो दिन पहले मस्जिद में अज़ान की आवाज़ पर दिए गए अपने बयान पर आज भी कायम है. उन्होंने अपनी बातें दुहराते हुए फिर कहा है कि विचार हमें नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों को करने की ज़रूरत है.

गौरतलब है कि दो दिन पहले AIMIM के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान का एक विडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें, वो कह रहे थे कि मुस्लिम मोहल्ले में किसी मस्जिद में 500 मीटर के लोग नमाज़ पढने आते हैं, लेकिन मस्जिदों से अज़ान ऐसी दी जाती है कि तीन किलोमीटर के लोग इसे सुनते हैं. ये ठीक नहीं है , हमें दूसरे की सुविधाओं के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए. अज़ान के आवाज़ की एक सीमा होनी चाहिए.

अख्तरुल ईमान के इस विडियो के वायरल होने के बाद जो लोग कल तक उनके समर्थक थे आज विरोध में खड़े हो गए हैं. उन्हें गालियां दे रहे हैं. धमकी दे रहे हैं. भाजपा के बी-टीम का हिस्सा बता रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्हें हाल ही में वाय श्रेणी की सुरक्षा मिली है, वो इसी की कीमत अदा कर रहे हैं. लोग बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम पहचान की राजनीति करते हैं, लेकिन अज़ान पर सवाल उठा रहे हैं. वो भाजपा को मौका दे रहे हैं कि वो मुस्लिम के खिलाफ खड़े हों. अख्तरुल ईमान ने मुसलमानों के ज़ज्बात को ठेस पहुंचाया है. उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए. कुछ लोग कह रहे हैं ओवैसी चुनावी सभाओं में गला फाड़- फाड़कर चिल्लाते हैं, दाढ़ी- टोपी की सियासत करते हैं, लेकिन उनके नेता अज़ान पर सवाल उठाते हैं.

सफाई देने के बजाए अपने बयान पर अडिग हैं अख्तरुल ईमान

अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, जहाँ सबकुछ साफ़ है. दुनिया में कई तरह के प्रदूषण पैदा हो रही है, उसी में एक ध्वनि प्रदूषण भी है, जिससे लोगों को तकलीफ होती है. हम बात सिर्फ अज़ान की नहीं कर रहे हैं, जोर से बजाया गया भजन- कीर्तन भी अगर लोगों के लिए तकलीफदेह हो जाए तो उसकी आवाज़ कम कर देनी चाहिए.ये हिन्दू- मुस्लिम- सिख- ईसाई सभी पर लागू होता है. ईसाई इस मामले में हिन्दू- मुस्लिम दोनों से ज्यादा सभ्य है, जहाँ इस तरह का कोई अमल ही नहीं होता है. हम सबकी भलाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसकी शुरुआत हमें क्यों न अपने घर- परिवार और समाज से करनी चाहिए. हमें अज़ान से कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसकी आवाज़ मोअत्दल (नियंत्रित) होनी चाहिए.

समर्थन में आये कुछ मुसलमान

वहीँ, अख्तरुल ईमान के कुछ समर्थक खुलकर उनके पक्ष में आ गए हैं. मेहँदी हसन ने कहा कि ईमान साहब हदीस की रौशनी में ही बात कर रहे हैं. उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है. उनके इलाके के डॉक्टर आलम कहते हैं , " वो एक पोलिटिकल आदमी हैं, इसलिए उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए. लेकिन अज़ान की आवाज़ की सीमा तो ज़रूरी है." बबलू अंसारी ने कहा कि अख्तरुल ईमान कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं. मुसलमानों का हर काम शरियत के दायरे में होना चाहिए.उन्होंने कहा कि अज़ान एक मिनट का होता है लेकिन फिर भी हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे. बलिया के मुहिबुर्रह्मन ने कहा कि अख्तरुल ईमान की अपील सबके लिए हैं, हिन्दू- मुस्लिम सबको इसे मानना चाहिए. इस्लाम में सबका ख्याल रखने की ताकीद की गई है. वहीँ मोहम्मद अमान राजा ने कहा कि अख्तरुल ईमान साहेब एक मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए. अज़ान की आवाज़ से तो शैतान तक भागता है, इससे किसी को क्या दिक्कत होगी?

