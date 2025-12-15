Advertisement
आजम खान की भाभी का इंतकाल, पैरोल के लिया दिया आवेदन; जनाजे में शामिल होने को लेकर सस्पेंस!

Azam Khan Sister-In-Law Passes Away: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के परिवार के लिए बुरी खबर है. दरअसल, उनके बड़े भाई शरीफ खान की बीवी का निधन हो गया है. जेल में बंद आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने नमाज-ए-जनाजा में शामिल होने लिए पैरोल के लिए आवेदन दिया है. उनकी भाभी के शव को रामपुर की एक कब्रिस्तान में तदफीन किया जाएगा.     

 

Dec 15, 2025, 04:10 PM IST

सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
Rampur News Today: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक अहम खबर सामने आई है. समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बड़े भाई शरीफ खान की बीवी की मौत हो गई है. इस घटना से सपा परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. आजम खान के परिवार में इस घटना के बाद मातम का माहौल है. फिलहाल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, आजम खान की भाभी के निधन के बाद अंतिम संस्कार और नमाज-ए-जनाजा की तैयारियां की जा रही हैं. परिवार के लोगों ने बताया कि नमाज-ए-जनाजा आज सोमवार (15 दिसंबर) शाम 4 बजे अदा की जाएगी. इस बीच अंतिम संस्कार और जनाजे में शामिल होने के लिए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है. 

बताया जा रहा है कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों से सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने इजाजत मांगी है. इस संबंध में उनके वकील सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की ओर से अपनी भाभी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की गई है. उन्होंने बताया कि पैरोल के लिए आवेदन दाखिल कर दिया गया है और अब इस पर प्रशासन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है.

फिलहाल, प्रशासन की ओर से पैरोल को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. अगर इजाजत मिलती है, तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम नमाज-ए-जनाजा में शामिल हो सकेंगे. उनके भाई शरीफ खान और परिवार के अन्य लोग आजम खान और अब्दुल्ला आजम के पैरोल से बाहर आने और जनाजा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं. 

अपडेट जारी है....

