मरहूम अमर सिंह की बेटियों पर टिपण्णी, नॉएडा से लखनऊ तक विरोध; कोर्ट ने कहा सबूत नहीं, आज़म खान बरी

Uttar Pradesh News Today: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान लगभग 34 महीने तक जेल में बंद रहे. जेल से छूटने के महज कुछ महीने बाद बीते दिनों एक मामले में पुलिस ने दोबारा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को गिरफ्तार कर लिया था. भारी जद्दोजहद के बीच आजम खान को शुक्रवार (28 नवंबर) को बड़ी राहत मिली है. जहां आजम खान समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह के परिवार पर अमर्यादित बयान देने के मामले में अदालत ने बड़ी राहत दी है.

इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुबूतों के कमी की वजह से आजम खान को बरी कर दिया. कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान ने अदालत के प्रति आभार जताया. यह मामला उस बयान से जुड़ा था, जिसमें आजम खान ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह की बेटियों के बारे में विवादित टिप्पणी कर दी थी. इसके बाद अमर सिंह ने इस टिप्पणी के विरोध में नोएडा से लखनऊ तक रैली निकाली थी.

साथ ही डीजीपी के आदेश पर लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. क्योंकि यह इंटरव्यू रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड किया गया था, इसलिए केस को लखनऊ से ट्रांसफर कर रामपुर के अजीमनगर थाने में भेज दिया गया. मामले की जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया. इसके बाद यह केस एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया.

बीते मंगलवार को इस मामले में अंतिम बहस पूरी कर ली गई थी और अदालत ने फैसला सुनाने के लिए आज यानी शुक्रवार (28 नवंबर) की तारीख तय की थी. इस बीच जेल में बंद आजम खान को अदालत ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था. शुक्रवार को सुनवाई शुरू होने के समय जेल प्रशासन आजम खान को पेशी पर लाने की तैयारी कर रहा था.

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, आजम खान ने कैदियों को पेशी पर ले जाने वाली बड़ी जेल गाड़ी में बैठने से इंकार कर दिया. इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये से हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल नहीं हो पाया है. इसी आधार पर अदालत ने आजम खान को आरोपों से बरी कर दिया. इस दौरान आजम खान ने जेल प्रशासन की व्यवहार को लेकर शिकायत भी की और अदालत का फैसला सुनने के बाद कोर्ट का शुक्रिया अदा किया.

