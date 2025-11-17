Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3007456
Zee SalaamIndian Muslim

चार दिन की चांदनी फिर अँधेरी रात; 23 बाद जेल से छूटे, 2 माह बाद फिर आज़म खान बेटे समेत 7 साल के लिए गए जेल

Azam Khan News: स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 के दोहरे पैन कार्ड मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया. फैसला सुनते ही दोनों को अदालत में ही हिरासत में ले लिया गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:59 PM IST

Trending Photos

चार दिन की चांदनी फिर अँधेरी रात; 23 बाद जेल से छूटे, 2 माह बाद फिर आज़म खान बेटे समेत 7 साल के लिए गए जेल

Azam Khan News: देश के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को 2019 के दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आज (17 नवंबर) को अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया और दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है.

कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत में ही हिरासत में ले लिया गया है.  शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी फैसला सुनाए जाने के समय मौजूद थे.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल कर दो PAN कार्ड बनवाए. यानी उन्होंने सरकारी दस्तावेज़ लेने के लिए गलत जानकारी दी. इसी इल्जाम की जांच के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

लगा है गंभीर आरोप
शिकायत के मुताबिक, पैन कार्ड गलत और जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे और कथित तौर पर बैंकिंग, आयकर रिकॉर्ड और चुनावी उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था. कथित तौर पर एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी. पुलिस ने बाद में जांच पूरी की और अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद सोमवार को उन्हें दोषी ठहराया गया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Azam Khan newsDouble PAN Card Caseazam khanRampur News

Trending news

Azam Khan news
चार दिन की चांदनी फिर अँधेरी रात; 2 माह बाद फिर आज़म खान को बेटे समेत 7 साल की जेल
Alakhnath Temple
ज़मील अहमद की 11 बीघा ज़मीन पर अलखनाथ मंदिर के महंथ की बुरी नज़र; कोर्ट ने रोका काम!
ICT verdict death penalty sheikh hasina
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व PM को फांसी की सजा; इस अपराध में दोषी करार
Saudi Bus Accident news
Saudi Bus Accident: दिल्ली, हैदराबाद और रियाद में इन Helpline नम्बर्स पर लें जानकारी
Protest Against Delhi car blast in UP
दिल्ली हमले के बाद अतंकवाद के खिलाफ मुसलमानों का प्रदर्शन, UP में फूंके गए पुतले
Akhlaq Khan Mob Lynching Case
अखलाक के कातिलों पर मेहरबान योगी सरकार, मॉब लिंचिंग का केस वापस लेने पर भड़का विपक्ष
Madinah Bus accident
Madinah Accident: डीजल टैंकर से टकराई हाजियों की बस, हैदराबाद के 42 लोगों की मौत
sambhal jama masjid news
एक साल के भीतर पूरा किया जाए ट्रायल, संभल हिंसा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश
sambhal jama masjid news
Sambhal: जामा मस्जिद पर फिर से हुआ विवाद, ASI की टीम को रोकने पर हुई बड़ी कार्रवाई
Baseer Ali Vist Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ दरगा पहुंचे बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बशीर अली, अच्छे भविष्य के लिए की दुआ