Zee Salaam

Azam Khan के दादा बिजनौर से थे; विवाद पर क्या बोले रामपुर सांसद नदवी?

Rampur News: रामपुर के सपा सांसद और सीनियर लीडर आजम खान के बीच विवाद गहराता जा रहा है. आजम खान कई जगहों पर मोहिबुल्लाह के खिलाफ बयानबाजी कर चुके थे अब इस मामले में सांसद का बयान आया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 10, 2025, 12:26 PM IST

Rampur News: रामपुर में सपा सांसद मोहीबुल्लाह नदवी और सीनियर नेता आज़म ख़ान के बीच चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है. आज़म ख़ान कई इंटरव्यू में नदवी पर तंज कस चुके हैं, वहीं अब नदवी ने भी पलटवार किया है. एक टीवी चैनल से बातचीत में मोहीबुल्लाह नदवी ने रामपुर नहीं आने के आरोप पर जवाब देते हुए कहा, "मेरे परिवार की सात पीढ़ियां रामपुर में बसी हैं, जबकि आज़म ख़ान के दादा बिजनौर से आए थे."

मुझे नहीं दी जाती है रामपुर में एंट्री

उन्होंने आगे कहा कि शायद यही वजह है कि मेरे बिजनौर सांसद से अच्छे संबंध हैं, लेकिन रामपुर सांसद को एंट्री नहीं दी जाती. मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है. ऐसा हर किसी के साथ होता है, जिनका जुड़ाव अपने पुराने वतन से रहता है.

कोई मुझे रामपुर आने से नहीं रोक सकता

नदवी ने कहा कि पार्टी और अखिलेश यादव ने उन्हें मौका दिया, जनता ने पीडीए की विचारधारा को मौका दिया है. उन्होंने कहा कि जनता विचारधारा को चुनती है, किसी एक परिवार को नहीं. नदवी बोले,"जब कोई शालीनता को कमजोरी समझ लेता है, तब दिक्कत पैदा होती है. कोई मुझे रामपुर आने से नहीं रोक सकता."

आजम ख़ान के उस बयान पर भी नदवी ने जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि ईद पर उनकी पत्नी तंजीम फ़ातिमा अकेली रोईं और कोई नहीं आया. इस पर नदवी ने कहा, "यह बयान बिल्कुल ग़लत है. मैंने तंजीन फ़ातिमा जी को संदेश भेजा था और मिठाई भी भेजी थी. उनसे आने के लिए भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अपने पति से पूछकर बताऊंगी, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया."

हमने की आज़म खान के लिए दुआ

नदवी ने आगे कहा, "हमने आज़म ख़ान के लिए दुआ की थी, और वह जेल से बाहर आए. दुख की बात है कि रिहाई के बाद उन्होंने अपने ही सांसद को निशाना बनाना शुरू कर दिया. मुझे गर्व है कि रामपुर की जनता ने एक आलिम को सांसद बनाया. कोई माने या न माने, इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता ने मुझे चुना है.ठ

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

azam khanmuslim newsAzam Khan news

