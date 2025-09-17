Azam Khan को एक और मामले में बेल; पुलिस के जरिए गाड़ी रोकने से जुड़ा है केस
Azam Khan को एक और मामले में बेल; पुलिस के जरिए गाड़ी रोकने से जुड़ा है केस

Azam Khan Bail: आज़म खान को अवमानना मामले में बेल मिल गई है. यह मामला 2008 में हुए एक विवाद के बाद पेश आया था. इस दौरान पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका था. आइये जानते हैं पूरा केस

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 17, 2025, 12:03 PM IST

Azam Khan को एक और मामले में बेल; पुलिस के जरिए गाड़ी रोकने से जुड़ा है केस

Azam Khan Bail: एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मुरादाबाद ने समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पिछली उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान को अदालत की अवमानना ​​के एक मामले में बरी कर दिया है. यह मामला 2008 में छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान हुई मारपीट से जुड़ा था.

क्या है मामला?

2 जनवरी 2008 को पुलिस ने छजलैट थाने के पास आजम खान की गाड़ी रोक ली थी. उस समय वह अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर एक प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे. गाड़ी रोके जाने पर वहां जमकर हंगामा हुआ और बाद में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अन्य समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

कई बार नोटिस के बावजूद नहीं हुए पेश

अदालती नोटिस के बावजूद आजम खान कई बार अदालत में पेश नहीं हुए. इसके बाद रामपुर के गंज थाने के तत्कालीन प्रभारी रामवीर सिंह ने 2020 में छजलैट थाने में आजम खान के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट हज एमपी सिंह की अदालत में चल रही थी.

मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान को बरी कर दिया है. विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि उन्हें अभी अदालती आदेश की कॉपी नहीं मिली है, कॉपी मिलने के बाद मामले को हाई कोर्ट में ले जाने पर विचार किया जाएगा.

पिछले हफ्ते दूसरे मामले में हुए थे बरी

पिछले हफ्ते ही एक दूसरे मामले में आज़म खान बरी हुए हैं. मई 2024 में रामपुर की एक सांसद/विधायक अदालत ने डूंगरपुर कॉलोनी के निवासियों द्वारा जबरन बेदखली के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी. 12 अलग-अलग शिकायतों में, निवासियों ने डकैती, चोरी और मारपीट सहित अन्य अपराधों का भी आरोप लगाया था.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

azam khan Azam Khan news muslim news

;