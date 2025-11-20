Azam Khan की दूसरी जेल में अचानक शिफ्टिंग पर रोक, कोर्ट बोला, पहले लेनी होगी इजाजत

Azam Khan Jail Shifting: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के लिए राहत की खबर है. अदालत ने बुधवार को साफ कर दिया कि दोनों को किसी भी दूसरी जेल में भेजने से पहले कोर्ट की इजाजत लेनी जरूरी होगी. यह आदेश उस घटना के बाद आया है, जब पिछली बार आधी रात को अचानक दोनों को बैरक से निकालकर अलग-अलग जेलों में भेज दिया गया था.

पिछली बार दूसरी जेल में किया गया था शिफ्ट

आज़म खान और उनके परिवार को लगातार ये डर सता रहा था कि रातों रात उन्हें किसी और जेल में शिफ्ट नहीं कर दिया जाए. पहले हुए इस ट्रांसफर में आज़म खान को रामपुर से सीतापुर जेल और अब्दुल्ला आज़म को हरदोई जेल शिफ्ट किया गया था.

आज़म खान के लिए भयावह था वो पल

मीडिया से बात करते हुए आज़म खान ने उस रात को बेहद भयावह बताया था. उनका कहना था कि रात के अंधेरे में जब पिता और बेटे को अलग-अलग वाहनों में ले जाया जा रहा था, तो उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि वे कहां ले जाए जा रहे हैं.

आज़म खान को 7 साल की सज़ा

इस बीच सोमवार को अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को सात साल की सजा सुनाई है. इसके बाद आज़म खान ने याचिका दायर कर मांग की कि उन्हें ए-ग्रेड बैरक की सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि वे जनप्रतिनिधि रहे हैं. कोर्ट ने इस पर जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी.

ए ग्रेड बैरिकेड की मांग

मंगलवार को जमा की गई रिपोर्ट में जेल प्रशासन ने बताया कि रामपुर जिला जेल बी-ग्रेड श्रेणी की है और यहाँ ए-ग्रेड बैरक उपलब्ध नहीं हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आवश्यकता होने पर आज़म खान को किसी अन्य जेल में शिफ्ट किया जा सकता है.

बुधवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने निर्देश जारी किए थे. ADG सी. संदीप सक्सेना ने जानकारी दी कि कोर्ट ने जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी तय कर दिया गया है कि आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को बिना अदालत की पूर्व अनुमति के किसी भी दूसरी जेल में नहीं भेजा जाएगा.