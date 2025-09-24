'बेवकूफ हूं, लेकिन', जेल से रिहा होते ही आजम खान ने तंजिया लहजे में विरोधियों को दिया सख्त पैगाम

Azam Khan News: उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. इन सबके बीच अटकलें लगाई जा रही थीं कि आजम खान समाजवादी पार्टी सपा से नाता तोड़कर BSP में शामिल हो सकते हैं. इन अटकलों के बीच आजम खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.बसपा में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर आजम खान ने कहा, "सपा में न रहने का क्या मतलब है? बेवकूफ हूं. लेकिन इतना नहीं."

आजम खान ने कहा, "जहां तक ​​मुकदमों की बात है, अगर उन मुकदमों में कोई दम होता, तो मैं आज बाहर नजर नहीं आता. मुझे उम्मीद है कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलेगा. एक दिन मैं बरी हो जाऊंगा." इसी दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि क्या 2027 में सपा की सरकार बनेगी, तो आजम खान ने जबाव दिया कि वह कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते. फिर दूसरे पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या यह तय है कि आप सपा में बने रहेंगे? चर्चाएं थीं कि आप नाराज हैं और बसपा के संपर्क में हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सपा में न रहने का सवाल ही कहां है? मैं बेवकूफ हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं.

अखिलेश को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

वहीं, अखिलेश यादव के फोन कॉल के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मंत्री आजम ख़ान ने कहा, "मुझे सिर्फ़ एक नंबर याद है, वह मेरी पत्नी का था. मैं उसे भी भूल गया हूं, और पांच सालों में तो मैं मोबाइल फ़ोन चलाना भी भूल गया हूं." आज़म खान ने आगे कहा, "जहां तक मुकदमों की बात है, अगर उनमें ज़रा भी दम होता, तो मैं आज यहां नहीं होता. मुझे उम्मीद है कि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे न्याय मिलेगा. एक दिन मैं ज़रूर बरी हो जाऊंगा."

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि आजम खान पिछले 23 महीनों से जेल में बंद थे. सपा नेता पर सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा करने, जन्म प्रमाणपत्र में धोखाधड़ी और घृणा भाषण देने के आरोप लगा है. इसके अलावा, उन्होंने मकान मालिक को बलपूर्वक निष्कासित करने और मारपीट के मामले में भी आरोपी बनाया गया. जेल में रहते हुए आज़म खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया. सभी मामलों में आजम खान को जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह जेल से बाहर निकल गए हैं.