'बेवकूफ हूं, लेकिन', जेल से रिहा होते ही आजम खान ने तंजिया लहजे में विरोधियों को दिया सख्त पैगाम
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2935374
Zee SalaamIndian Muslim

'बेवकूफ हूं, लेकिन', जेल से रिहा होते ही आजम खान ने तंजिया लहजे में विरोधियों को दिया सख्त पैगाम

Azam Khan News: सपा नेता आजम खान पिछले 23 महीनों से जेल में बंद थे. सपा नेता पर  सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा करने, जन्म प्रमाणपत्र में धोखाधड़ी और घृणा भाषण देने के आरोप लगा है. इस बीच आजम खान ने बड़ा बयान दिया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:44 PM IST

Trending Photos

'बेवकूफ हूं, लेकिन', जेल से रिहा होते ही आजम खान ने तंजिया लहजे में विरोधियों को दिया सख्त पैगाम

Azam Khan News: उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. इन सबके बीच अटकलें लगाई जा रही थीं कि आजम खान समाजवादी पार्टी सपा से नाता तोड़कर BSP में शामिल हो सकते हैं. इन अटकलों के बीच आजम खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.बसपा में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर आजम खान ने कहा, "सपा में न रहने का क्या मतलब है? बेवकूफ हूं. लेकिन इतना नहीं."

आजम खान ने कहा, "जहां तक ​​मुकदमों की बात है, अगर उन मुकदमों में कोई दम होता, तो मैं आज बाहर नजर नहीं आता. मुझे उम्मीद है कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलेगा. एक दिन मैं बरी हो जाऊंगा." इसी दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि क्या 2027 में सपा की सरकार बनेगी, तो आजम खान ने जबाव दिया कि वह कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते. फिर दूसरे पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या यह तय है कि आप सपा में बने रहेंगे? चर्चाएं थीं कि आप नाराज हैं और बसपा के संपर्क में हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सपा में न रहने का सवाल ही कहां है? मैं बेवकूफ हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं.

अखिलेश को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान
वहीं, अखिलेश यादव के फोन कॉल के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मंत्री आजम ख़ान ने कहा, "मुझे सिर्फ़ एक नंबर याद है, वह मेरी पत्नी का था. मैं उसे भी भूल गया हूं, और पांच सालों में तो मैं मोबाइल फ़ोन चलाना भी भूल गया हूं." आज़म खान ने आगे कहा, "जहां तक मुकदमों की बात है, अगर उनमें ज़रा भी दम होता, तो मैं आज यहां नहीं होता. मुझे उम्मीद है कि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे न्याय मिलेगा. एक दिन मैं ज़रूर बरी हो जाऊंगा."

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि आजम खान पिछले 23 महीनों से जेल में बंद थे. सपा नेता पर  सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा करने, जन्म प्रमाणपत्र में धोखाधड़ी और घृणा भाषण देने के आरोप लगा है. इसके अलावा, उन्होंने मकान मालिक को बलपूर्वक निष्कासित करने और मारपीट के मामले में भी आरोपी बनाया गया. जेल में रहते हुए आज़म खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया. सभी मामलों में आजम खान को जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह जेल से बाहर निकल गए हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Azam Khan news

Trending news

Azam Khan news
'बेवकूफ हूं, लेकिन', आजम खान ने तंजिया लहजे में विरोधियों को दिया सख्त पैगाम
BSF Action India Bangladesh Border
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, सोने के तस्कर के मंसूबे चकनाचूर!
khandwa news
2 बीवी का कत्ल, 20 साल जेल, रिहा होते ही कब्रिस्तान पहुंचा अयूब; कब्र से की छेड़छाड़
panipat news
मस्जिद का मौलवी है या कोई शैतान; पढ़ने न आने पर बच्चे के साथ पार की क्रूरता की हद!
Uttarakhand news
UKSSSC की नाकामी छिपाने के लिए 'नकल जिहाद', धामी ने मुस्लिमों को बनाया बलि का बकरा?
Shah Rukh Khan School Days
Shahrukh Khan कैसे बनाते थे क्लास बंक के जुगाड़, दोस्त ने खोल दी SRK की पोल
Asaduddin Owaisi on bihar politics
2024 चुनाव का ट्रेलर देखकर ओवैसी को लग रहा है डर, इसलिए RJD पर बना रहे हैं दबाव
Uttar Pradesh news
"अयोध्या को खाली कर दे मुसलमान"; BJP नेता के बयान पर मचा बवाल
mp news
गरबा में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बैन का पोस्टर, शहर काजी की मुस्लिमों से खास अपील
terrorist Afzal Guru
अफजल गुरु-मकबूल भट्ट की कब्र हटाने वाली मांग पर HC की हिंदूवादी संगठन को फटकार
;