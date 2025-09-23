आजम खान को 23 महीने बाद जेल से किया गया रिहा; सरकार बदलने पर मुकदमों की होगी जांच
आजम खान को 23 महीने बाद जेल से किया गया रिहा; सरकार बदलने पर मुकदमों की होगी जांच

Azam Khan Bail: आजम खान को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है. जेल से रिसिव करने के लिए बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ भारी तादाद में समर्थक पहुंचे थे, रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा कि प्रदेश में जब सपा की सरकार आएगी, तो भाजपा शासन में दर्ज किए गए सभी मुकदमों की त्वरित सुनवाई होगी. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:16 PM IST

आजम खान को 23 महीने बाद जेल से किया गया रिहा; सरकार बदलने पर मुकदमों की होगी जांच

Azam Khan Bail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को पिछले 23 महीनों से जेल में बंद थे. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आजम खान आज (23 सितंबर) को सीतपुर जेल से रिहा हो गए हैं. आजम खान को जेल से रिसिव करने के लिए उनके बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम समर्थकों के साथ सीतापुर जेल के पास पहुंचे. 

दरअसल, सपा नेता आजम खान पर 104 मुकदमे दर्ज हैं. लंबी कानून लड़ाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वालिटी बार मामले में आजम खान को जमानत दे दिया. यह जमानत 18 सितंबर को मिली थी और आज सुबह 10 बजे के करीब जेल से बाहर निकलना था. लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से लेट जेल से बाहर निकलने में लेट हो गया. 

अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर क्या कहा?
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत की. उन्होंने इस फैसले के लिए कोर्ट को धन्यवाद करते हुए कहा कि आज समाजवादियों के लिए खुशी का दिन है. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजावादी पार्टी की सरकार आने के बाद आजम खान पर से सभी झूठे मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा. उन्होंने भाजपा सरकार और रामपुर के भाजपा विधायक समेत वहां के एक अधिकारी पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का इल्जाम लगाया. उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से कोई भी झूठे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे. 

आजम खान की रिहाई से समाजवादी पार्टी के समर्थकों में उत्साह का माहौल है. आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार ने आजम खान को गलत सजा दी थी, लेकिन कोर्ट ने राहत दी है. उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं. 

वहीं, आजम खान के बेटे अदीब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज आजम साहब का दिन है, आज के हिरो आजम साहब हैं. बेटे अदीब ने कहा कि मैं खुद उनसे मिलने आया हूँ. गौरतलब है कि आजम खान पिछले 23 महीनों से जेल में बंद थे. आजम खान पर लगातार हो रही कार्रवाई पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे थे. विपक्ष का इल्जाम है कि आजम खान को राजनीतिक द्वेश की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है. वहीं, आजम खान को रिसिव करने पहुंची उनके समर्थकों पर ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन  करने के इल्जाम में कार्रवाई कर दी है. आजम खान के 25 समर्थकों पर नो-एंट्री में गाड़ी लगाने के इल्जाम में चालान काटा गया है. 

