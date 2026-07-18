/जौहर यूनिवर्सिटी तनाजे के बीच आजम खान को बड़ी राहत, अदालत ने ये मामला किया खारिज

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Uttar Pradesh News Today: रामपुर में मौजूद मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मिले डिमोलिशन नोटिस को लेकर सियासी माहौल पहले से ही गर्म है. इसी दरम्यान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को शनिवार (18 जुलाई) को अदालत से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ दाखिल की गई अपील को खारिज करते हुए पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखा है. इस फैसले के बाद आजम खान को इस मुकदमे में राहत मिल गई है.
रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए अदालत ने फैसल लाला की ओर से दाखिल की गई आपराधिक अपील को खारिज कर दिया. यह अपील निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें 18 दिसंबर 2025 को मोहम्मद आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया गया था.
आजम खान के वकील नासिर सुल्तान ने अदालत के फैसले की तस्दीक करते हुए बताया कि अपील खारिज होने के बाद निचली अदालत का फैसला पूरी तरह कायम है. उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में उनके मुवक्किल को अदालत से राहत मिली है और पहले दिया गया फैसला अब भी बरकरार है.
यह मुकदमा 29 मार्च 2019 की एक घटना से जुड़ा हुआ है. इल्जाम लगाया गया था कि मोहम्मद आजम खान ने अपने दफ्तर में चार अफसरों के खिलाफ एतराज जताते हुए काबिले एतराज तब्सिरा की था. इसी मामले को लेकर 2 अप्रैल 2019 को रामपुर के कोतवाली थाने में फैसल लाला की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.
मामले की तफसीली सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 18 दिसंबर 2025 को सबूतों और दलीलों पर गौर करते हुए मोहम्मद आजम खान को बरी कर दिया था. हालांकि इस फैसले को चुनौती देते हुए फैसल लाला ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की थी.
अब इस अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले के साथ ही निचली अदालत का हुक्म ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा. यानी जिस फैसले के तहत मोहम्मद आजम खान को बरी किया गया था, वह अब भी लागू रहेगा. जानकार इसे आजम खान के लिए बड़ी राहत करार दे रहे हैं, वह भी ऐसे समय में जब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की 35 इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटक रही है.