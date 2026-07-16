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जेल में बंद आजम खान को बड़ा झटका! जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर

Jauhar University Bulldozer Action: जेल में बंद पूर्व मंत्री और देश के कद्दावर नेता आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होगा. रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीएम ने बयान जारी करके बड़ी बात कही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 16, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:09 AM IST
जेल में बंद आजम खान को बड़ा झटका! जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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