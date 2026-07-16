/जेल में बंद आजम खान को बड़ा झटका! जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर

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Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है. रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 इमारतों में से 38 इमारतों को अवैध घोषित किया है. रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें बिल्डिंग प्लान को मंजूरी लिए बिना बनाई गई थीं. इसलिए सभी इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया गया है. अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है कि वह इन सभी भवनों को खुद से हटा ले. अगर 15 दिनों के भीतर ऐसा नहीं होता है तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद से भवनों को गिरा देगी.
दरअसल, जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के सिंगनखेड़ा गांव में स्थित है. साल 2024 तक यह इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है. हालांकि, यूनिवर्सिटी के बनने के समय यह अथॉरिटी के दायरे में नहीं थी. 2024 में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहा. जांच में 40 इमारतों में से सिर्फ दो के नक्शे स्वीकृत पाए गए, जबकि बाकी 38 इमारतों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था.
रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या कहा?
रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि इस मामले में लिखित जवाब मांगने के अलावा, संस्था को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया गया था. सभी पक्षों की बात सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि 38 इमारतों को नियमों के मुताबिक मंज़ूरी नहीं मिली थी. इसलिए, उन्हें गिराने का आदेश जारी किया गया. रामपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें सिंगनखेड़ा गांव में स्थित हैं, जो अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है. जांच में पता चला कि वहां ज़्यादातर इमारतें बिना अनुमति या मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान के बनाई गई थीं. उन्होंने बताया कि सबसे पहले संस्थान को एक नोटिस भेजा गया, जिसके बाद लिखित जवाब मिला और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया. पूरी प्रक्रिया से पता चला कि कुल 40 इमारतों में से सिर्फ़ दो के पास मंज़ूर बिल्डिंग प्लान थे, जबकि बाकी 38 इमारतें अवैध निर्माण की श्रेणी में आती थीं.
रामपुर के DM ने क्या कहा?
जौहर यूनिवर्सिटी का तर्क था कि जब ये इमारतें बनी थीं, तब यह इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था. इस मामले पर रामपुर के DM ने बताया, "2024 से पहले यह इलाका ज़िला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता था. यूनिवर्सिटी ने दो इमारतों के प्लान के लिए ज़िला पंचायत से मंज़ूरी ली थी, जिससे यह साफ होता है कि संस्थान को प्लान मंज़ूरी के नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी थी. अगर दो इमारतों के लिए मंज़ूरी ली गई थी, तो बाकी 38 इमारतों के लिए भी मंज़ूर प्लान उसी समय ले लिए जाने चाहिए थे. ऐसा न किए जाने के कारण, इन इमारतों को अनधिकृत निर्माण माना गया है."