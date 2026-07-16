/जेल में बंद आजम खान को बड़ा झटका! जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर

रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या कहा?

रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि इस मामले में लिखित जवाब मांगने के अलावा, संस्था को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया गया था. सभी पक्षों की बात सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि 38 इमारतों को नियमों के मुताबिक मंज़ूरी नहीं मिली थी. इसलिए, उन्हें गिराने का आदेश जारी किया गया. रामपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें सिंगनखेड़ा गांव में स्थित हैं, जो अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है. जांच में पता चला कि वहां ज़्यादातर इमारतें बिना अनुमति या मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान के बनाई गई थीं. उन्होंने बताया कि सबसे पहले संस्थान को एक नोटिस भेजा गया, जिसके बाद लिखित जवाब मिला और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया. पूरी प्रक्रिया से पता चला कि कुल 40 इमारतों में से सिर्फ़ दो के पास मंज़ूर बिल्डिंग प्लान थे, जबकि बाकी 38 इमारतें अवैध निर्माण की श्रेणी में आती थीं.