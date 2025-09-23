Azam Khan की रिहाई में क्यों आई अड़चन? अब इस वक्त होंगे रिहा
Zee Salaam

Azam Khan की रिहाई में क्यों आई अड़चन? अब इस वक्त होंगे रिहा

Azam Khan: समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान को आज सुबह 9 बजे जेल से बाहर आना था. उन्हें लेने के लिए उनके बेटे अदीब भी वहां पहुंचे थे. लेकिन, अब उनकी रिहाई थोड़ा डिले हो गई है. आखिर इसके पीछे क्या वजह है, और अब वह कब बाहर आएंगे? जानते हैं पूरी डिटेल

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 23, 2025, 09:47 AM IST

Azam Khan: समाजवादी पार्टी (सपा) के सीनियर नेता आज़म खान की रिहाई एक बार फिर टल गई है. आज सुबह 9 बजे उन्हें सीतापुर जेल से रिहा होना था, लेकिन कानूनी अड़चन के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई. जेल सूत्रों के मुताबिक, उन्हें जमानत मिलने के बाद भी कोर्ट का जुर्माना जमा न करने के कारण रिहाई रोकी गई है. हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है.

कब होगी रिहाई?

अब संभावना जताई जा रही है कि जुर्माना भरने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच उन्हें रिहा किया जा सकता है. आज़म खान के बेटे अदीब आज़म खान और बड़ी तादाद में समर्थक सुबह ही जेल के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जेल के बाहर रुकने की अनुमति नहीं दी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, रिहाई की कागज़ी कार्रवाई के दौरान पता चला कि रामपुर की एक लंबित केस में आज़म खान ने कोर्ट के जरिए लगाया गया जुर्माना नहीं भरा है. इस कारण उनकी रिहाई अटक गई. सूत्रों के मुताबिक, इस केस में दो धाराओं के तहत उन पर 3,000 और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. लेकिन यह राशि उन्होंने जमा नहीं की.

यह जुर्माना रामपुर कोर्ट खुलने के बाद सुबह 10 बजे जमा किया जाएगा. इसके बाद कोर्ट से सीतापुर जेल को फैक्स भेजा जाएगा और तभी उनकी रिहाई संभव हो सकेगी. अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोपहर तक उन्हें आज़ादी मिल सकती है.

सिक्योरिटी के खास इंतेजाम

इलाके में धारा 144 लागू की गई है और वाहनों की जांच की जा रही है. आज़म खान लगभग 23 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले हैं. आज़म खान पर दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं. उनके चाहने वाले लंबे वक्त से उनकी वापसी की इंतेजार कर रहे थे. वह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

azam khan

