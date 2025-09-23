Azam Khan की रिहाई में क्यों आई अड़चन? अब इस वक्त होंगे रिहा

Azam Khan: समाजवादी पार्टी (सपा) के सीनियर नेता आज़म खान की रिहाई एक बार फिर टल गई है. आज सुबह 9 बजे उन्हें सीतापुर जेल से रिहा होना था, लेकिन कानूनी अड़चन के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई. जेल सूत्रों के मुताबिक, उन्हें जमानत मिलने के बाद भी कोर्ट का जुर्माना जमा न करने के कारण रिहाई रोकी गई है. हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है.

कब होगी रिहाई?

अब संभावना जताई जा रही है कि जुर्माना भरने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच उन्हें रिहा किया जा सकता है. आज़म खान के बेटे अदीब आज़म खान और बड़ी तादाद में समर्थक सुबह ही जेल के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जेल के बाहर रुकने की अनुमति नहीं दी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, रिहाई की कागज़ी कार्रवाई के दौरान पता चला कि रामपुर की एक लंबित केस में आज़म खान ने कोर्ट के जरिए लगाया गया जुर्माना नहीं भरा है. इस कारण उनकी रिहाई अटक गई. सूत्रों के मुताबिक, इस केस में दो धाराओं के तहत उन पर 3,000 और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. लेकिन यह राशि उन्होंने जमा नहीं की.

Add Zee News as a Preferred Source

यह जुर्माना रामपुर कोर्ट खुलने के बाद सुबह 10 बजे जमा किया जाएगा. इसके बाद कोर्ट से सीतापुर जेल को फैक्स भेजा जाएगा और तभी उनकी रिहाई संभव हो सकेगी. अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोपहर तक उन्हें आज़ादी मिल सकती है.

सिक्योरिटी के खास इंतेजाम

इलाके में धारा 144 लागू की गई है और वाहनों की जांच की जा रही है. आज़म खान लगभग 23 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले हैं. आज़म खान पर दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं. उनके चाहने वाले लंबे वक्त से उनकी वापसी की इंतेजार कर रहे थे. वह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं.