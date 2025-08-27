 गणेश चतुर्थी पर इस बात को लेकर दो समुदायों के बीच हुआ भारी बवाल, पुलिस ने मामले को किया शांत
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2898582
Zee SalaamIndian Muslim

गणेश चतुर्थी पर इस बात को लेकर दो समुदायों के बीच हुआ भारी बवाल, पुलिस ने मामले को किया शांत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में गणेश चतुर्थी के बाद पंडाल हटाने के लिए कहने पर दो समुदायों के बीच भिड़ंत हो गई. हालांकि पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए मामले को शांत करवा दिया. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

गणेश चतुर्थी पर इस बात को लेकर दो समुदायों के बीच हुआ भारी बवाल, पुलिस ने मामले को किया शांत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल हो गया. यहां तीन सालों से गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल लगते थे और मूर्ति स्थापित की जाती थी, लेकिन इस वर्ष मामूली कहासुनी के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई. हालांकि पुलिस ने समझाइश के जरिए मामले को शांत करवा दिया है. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली के लालगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में कन्या पाठशाला गली में गणेश पंडाल को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां आयोजक मंडल के जरिए तीन वर्षों से लगातार गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, लेकिन इस वर्ष दो समुदायों के बीच झड़प तब हो गई जब, मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद देर शाम को गणेश पंडाल हटाने व डीजे न बजाने को कहा.

इस बात पर हिंदू समुदाय के लोग भड़क गए और देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग भारी तादाद में इकठ्ठा हो गए. इसके बाद मामूली कहासुनी पर विवाद खड़ा हो गया और हल्की झड़प भी हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को शांत करवाया. इसके बाद दोनों पक्षों को चौकी लालगंज लाया गया. लालगंज चौकी प्रभारी पर इल्जाम है कि वह हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ रहते हैं.

लालगंज थाना प्रभारी ने काफी देर पंचायत करने के बाद गणेश भगवान की मूर्ति को वहां से हटाने को कहा, जिस पर हिंदू पक्ष के लोग भड़क गए और पुलिस चौकी का घेराव करना शुरू कर दिया. 

हालात गंभीर होने की सूचना पर संबंधित देवगांव कोतवाल पहुंचे. उन्होंने यथा स्थिति तथा परंपरा को बनाए रखते हुए मूर्ति को वहीं पर रखने का निर्देश दिया, इसके बाद मामला शांत हो गया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsAzamgarh Ganesh Chaturthi conflictmuslim newsToday News

Trending news

Bhopal
गणेश की मूर्ती बेचनी है तो मुस्लिम कारीगरों को करनी होगी पूजा; BJP विधायक की धमकी
Supreme Court
सलीम की जमानत पर SC की NIA को दो टूक; न संगठन बैन, न जुर्म फिर गिरफ्तारी क्यों?
Israel
इजराइली नहीं मानते गाजा में है कोई भी निर्दोश! होश उड़ा देगी ये रिसर्च
war on gaza
Gaza में इजराइल की इस हरकत से नाखुश है भारत, जारी किया बयान
madhya pradesh news
पुलिस के सामने सरवर की माशूका ने बदला बयान! लव-जिहाद केस में जेल; भारी बवाल
UP News
UP: पैसों की कमी, 3 दिन सड़ती रही कुमार की लाश, फरिश्ता बनकर आया मुस्लिम शख्स
Uttar Pradesh news
मोहम्मद (स.) पर विवादित टिप्पणी मामले में नरसिंहानंद होंगे गिरफ्तार? दर्ज हुई FIR
Uttarakhand
Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC का सरकार को नोटिस; मदरसों से जुड़ा है मामला
Hyderabad News
भगवा लव-ट्रैप का हुआ खुलासा, रवी कुमार ने पहचान छिपाकर 3 मुस्लिम लड़कियों से की शादी
Turkey
Turkey ने सुझाया Israel को लाइन पर लाने का तरीका; मंत्री बोले उठाना चाहिए ये कदम
;