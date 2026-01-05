Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimआजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान

आजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान

Azamgarh Madrasa Madrasa In-charge Death Case: आजमगढ़ के रौनापार में एसआईटी जांच से जुड़े मुकदमों में पुलिस दबिश के दौरान बुजुर्ग मदरसा संचालक की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और अवैध वसूली का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने मौत की वजह स्वास्थ्य बिगड़ना बताया है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:39 PM IST

मदरसा संचालक की मौत से इलाके में तनाव के बाद मौके पर पुलिस
मदरसा संचालक की मौत से इलाके में तनाव के बाद मौके पर पुलिस

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मदरसा संचालक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में मृतक मदरसा संचालक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. यह घटना रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम रौनापार की है, जहां एसआईटी की जांच में दर्ज मुकदमों के सिलसिले में पुलिस दबिश के दौरान एक बुजुर्ग मदरसा संचालक की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया और हालात को काबू में करने के लिए करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. 

मिली जानकारी के मुताबिक, रौनापार गांव के निवासी कलामुद्दीन गांव में इस्लामिया मिफत्ताहुल उलूम सहित एक अन्य नाम से मदरसा संचालित करते थे. एसआईटी की जांच के बाद उनके खिलाफ दो मुकदमे अपराध संख्या 35/25 और 36/25 दर्ज किए गए थे. इन मामलों की विवेचना रौनापार थाने के उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार कर रहे थे. सोमवार (5 जनवरी) को पुलिस टीम दबिश देने के लिए उनके नए मकान, आराजी देवारा नैनीजोर नई बस्ती पहुंची.

 

मृतक के बेटे आमिश अहमद ने आरोप लगाया कि दबिश के दौरान उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार और चार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ नये मकान‌ आराजी देवारा नैनीजोर, नई बस्ती पहुंचे. मृतक के बेटे का आरोपा है कि पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचते ही उनके पिता को गाली दी, मारपीट करते हुए उन्हें दौड़ाया. आरोप है कि इसी दौरान कलामुद्दीन जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके से चले गए. आमिश अहमद के मुताबिक, उनके पिता हार्ट और टीबी के मरीज थे.

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि थाने के उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार पहले भी अवैध वसूली करते थे. मृतक और उनके बेटे को थाने में बैठाकर कभी एक लाख तो कभी दो लाख रुपये की मांग की जाती थी. पैसे न देने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी. परिजनों का दावा है कि इसी प्रताड़ना और मारपीट के चलते कलामुद्दीन की मौत हुई.

बताया जा रहा है कि आजमगढ़ जिले में बिना भौतिक सत्यापन के मदरसों को मान्यता और अनुदान देने का मामला सामने आया था. एसआईटी की जांच में 219 मदरसे मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिनमें कुछ का वजूद ही नहीं था. करीब 11 महीने पहले शासन ने ऐसे मदरसा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

वहीं, पुलिस का पक्ष अलग है. एसपी ग्रामीण ने बताया कि रौनापार थाने की पुलिस दो मुकदमों में वांछित आरोपी को पकड़ने गई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पुलिस को दूर से देखकर भागने लगा, जिससे उसकी सांस फूल गई और तबीयत बिगड़ गई. परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जानकारी में मृतक को हार्ट की बीमारी थी.

घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगारानी में वीडियो ग्राफी के साथ कराया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: कोलकाता में TMC कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर को घेरा, लगाए बीजेपी एजेंट-गौ बैक के नारे!

