ब्रिटेन में रहकर भी UP से तनख्वाह लेते रहे शिक्षक शमशुल हुदा, 4 अधिकारियों पर गिरी गाज

Azamgarh Madrasa News: ब्रिटेन में रहते हुए भी यूपी से वेतन उठाने वाले मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा मामले में सरकार ने चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया. 16.55 लाख रुपये की वसूली पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और मामला कोर्ट में लंबित है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:38 PM IST

ब्रिटेन में रहकर भी UP से तनख्वाह लेते रहे शिक्षक शमशुल हुदा, 4 अधिकारियों पर गिरी गाज

Azamgarh Madrasa News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मदरसा टीचर से जुड़े फर्जी दस्तावेज और अवैध रूप से वेतन लेने के गंभीर मामले में यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इस मामले में संलिप्त पाए गए चार तत्कालीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, शिक्षक से की जा रही 16.55 लाख रुपये की वसूली पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

दरअसल, यह मामला आजमगढ़ के मिस्बाहुल उलूम मदरसा में कार्यरत शिक्षक शमशुल हुदा खान से जुड़ा है. जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने 19 दिसंबर 2013 को ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है. लेकिन इस जानकारी को छिपाकर वे 31 जुलाई 2017 तक सरकारी वेतन, मेडिकल अवकाश, पेंशन और जीपीएफ जैसे लाभ लेते रहे. नियमों के मुताबिक विदेशी नागरिकता लेने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन शमशुल हुदा ने इसे गुप्त रखा.

4 अधिकारियों पर गिरी गाज
विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि सेवा अवधि के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, श्रीलंका और पाकिस्तान की कई यात्राएं की थीं. इस मामले का भंडाफोड़ 2022 में हुआ, जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और एटीएस ने संयुक्त रूप से जांच की. सरकार ने मदरसा शिक्षक मामले में जांच के बाद कार्रवाई करते हुए शेष नाथ पांडेय, निष्कर्ष सिंह, लालमन और प्रभात कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. उन पर गलत तरीके से वेतन और लाभ मंजूर कराने का इल्जाम है. 

हाईकोर्ट ने दी राहत
निलंबन अवधि में शेष नाथ पांडेय को आयुक्त कार्यालय झांसी, जबकि दूसरे तीन अधिकारियों को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है. सरकार ने शिक्षक शमशुल हुदा खान से 16.55 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन उनके बेटे ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद रिकवरी पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. इस मामले में शमशुल हुदा खान सहित तीन लोगों पर FIR दर्ज है और उनकी पेंशन भी रोक दी गई है. 

Salaam Tv Digital Team

Azamgarh newsUP NewsAzamgarh Madrasa NewsShamsul Huda Salary Scam

