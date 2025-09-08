Azamgarh: पहले पूछा खतना के फायदे, फिर धर्मांतरण के इल्ज़ाम में मॉब लिंचिंग की कोशिश!
Azamgarh: पहले पूछा खतना के फायदे, फिर धर्मांतरण के इल्ज़ाम में मॉब लिंचिंग की कोशिश!

Azamgarh में मॉब लिचिंग का मामला तूल पकड़े हुए है. यहां एक बुजुर्ग को इसलिए पीटने की कोशिश की गई क्योंकि उस पर धर्मांतरण का आरोप था. हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि बुजुर्ग को जानबूझकर फंसाया गया था.

Sep 08, 2025

Azamgarh: यूपी के आज़मगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बूढ़े शख्स की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई है, जिसपर आरोप है कि उसने धर्मांतरण कराने की कोशिश की और साथ ही खत्ना कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया. आरोपी शख्स की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह खतना कराने के फायदे गिनाता दिख रहा है.

क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि मौलाना सईद ने धर्मांतरण कराने की कोशिश की. हालांकि, वायरल वीडियो कुछ और बयां करता दिखता है. वीडियो में एक शख्स मौलाना से खत्ना के फायदे पूछता दिख रहा है और बाबा उसे उसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें बीमारियों से निजात और मेडिकल लाभ की बात कही जा रही है. 

साफ तौर पर दिख रहा है कि वीडियो बना रहा युवक जान बूझकर धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है और मौलाना से कह रहा है कि इस्लाम में आने के लिए खतना जरूरी होती है और साथ ही धर्म बदलने की भी बात कह रहा है.

मौलाना को फंसाने की साज़िश या कुछ और?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है जो शख्स मौलाना से बात करता दिख रहा है, वह वही शख्स है जो मौलाना का भीड़ के बीच हाथ पकड़े खड़ा और धमका रहा है. मौलाना के सहारे वह एक धर्म को साधता दिख रहा है. कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि मौलाना को फंसाने की साज़िश की जा रही है.

खतनों के बारे में सवाल पूछता शख्स

क्या लिचिंग है इंसाफ

मान भी लिया जाए कि मौलाना ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है तो क्या इसकी सज़ा भीड़ के जरिए मारे जाना है. यह ये काम पुलिस का है कि जो मामले की जांच करते हुए उचित कार्रवई करे.

पुलिस न पहुंचती तो हो जाता कांड

वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस मौलाना को बचाने की कोशिश कर रही है और भीड़ लिंचिंग करने पर उतारू है. दो लोगों ने मौलाना को कपड़े उतारकर जमीन में बैठाया हुआ है और साफ तौर पर धमकी देते नजर आ रहे हैं.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. लोग इल्जाम लगा रहे है कि ये मौलाना  बलरामपुर के मौलाना छांगुर बाबा गैंग का मेंबर है.h पुलिस अभियुक्त सईद से पूछताछ की जा रही है, जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

Zee Salaam Web Desk

