फुटबॉल मैदान में रूहानी लम्हा! ओल्ड ट्रैफर्ड के 116 के इतिहास में पहली बार गूंजी अजान

First-Ever Azan at Old Trafford Stadium: रमजान के महीने में मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऐतिहासिक स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड में पहली बार अजान गूंजी और रोजा खोलने के लिए इफ्तार का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में करीब 80 प्रशंसकों ने हिस्सा लिया. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. जिस पर दुनियाभर के नेटीजंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
Manchester United FC Azan Iftar Event: रमजान का महीना इस्लाम में रहमत, इबादत और इंसानी एकता का पैगाम लेकर आता है. दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं. इसी माहौल में ब्रिटेन के मशहूर फुटबॉल स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड से एक ऐसा मंजर सामने आया, जिसने खेल और आस्था के मेल को दुनिया के सामने पेश कर दिया. यहां पहली बार अजान की आवाज गूंजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से रोजा खोलने के लिए इफ्तार का आयोजन किया गया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटेन के मशहूर फुटबॉल स्टेडियमों में से एक ओल्ड ट्रैफर्ड में पहली बार अजान की आवाज सुनाई दी. इसके साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से इफ्तार का भी इंतजाम किया गया. इस ऐतिहासिक पल का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग एकता और आपसी सम्मान का संदेश देने वाला बता रहे हैं. यूजर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस फैसले की खूब तारीफ कर रहे हैं.
मैनचेस्टर यूनाइटेड मुस्लिम सपोर्टर्स क्लब ने क्लब की मदद से इस इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन कियाय इस कार्यक्रम में लॉटरी यानी कुरआंदाजी के जरिए चुने गए करीब 80 प्रशंसकों और कुछ खास मेहमानों ने हिस्सा लिया. इसे क्लब की सभी समुदायों को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
इस आयोजन में शामिल प्रमुख हस्तियों में मोरक्को के अंतरराष्ट्रीय डिफेंडर नुसैर मजरावी भी मौजूद थे. नुसैर मजरावी साल 2024 में जर्मनी के क्लब बायर्न म्यूनिख से मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए थे. वह पेशेवर फुटबॉल की जिम्मेदारियों के साथ-साथ रमजान के रोजे रखने को लेकर खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं. कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को क्लब की ओर से अलग-अलग मजहब से जुड़े खिलाड़ियों और प्रशंसकों के समर्थन के रूप में देखा गया.
इस मौके पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी के कोच इमरान हमीद भी मौजूद रहे. इमरान हमीद यूईएफए बी लाइसेंस होल्डर हैं और उन्हें प्रीमियर लीग की 'नो रूम फॉर रेसिज्म' मुहिम का आइकन भी नॉमिनेट किया जा चुका है. उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और नौजवान खिलाड़ियों को प्रेरित किया.
मैनचेस्टर यूनाइटेड मुस्लिम सपोर्टर्स क्लब के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने इस मौके को एक लंबे समय से देखे जा रहे सपने के पूरा होने जैसा बताया. उन्होंने कहा कि यह शाम दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल क्लबों में से एक में मुस्लिम प्रशंसकों के लिए एक अहम पड़ाव और यादगार लम्हा है.
