Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3125036
Zee SalaamIndian Muslimफुटबॉल मैदान में रूहानी लम्हा! ओल्ड ट्रैफर्ड के 116 के इतिहास में पहली बार गूंजी अजान

फुटबॉल मैदान में रूहानी लम्हा! ओल्ड ट्रैफर्ड के 116 के इतिहास में पहली बार गूंजी अजान

First-Ever Azan at Old Trafford Stadium: रमजान के महीने में मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऐतिहासिक स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड में पहली बार अजान गूंजी और रोजा खोलने के लिए इफ्तार का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में करीब 80 प्रशंसकों ने हिस्सा लिया. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. जिस पर दुनियाभर के नेटीजंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:15 AM IST

Trending Photos

ओल्ड ट्रैफर्ड के इतिहास में पहली बार गूंजी अजान
ओल्ड ट्रैफर्ड के इतिहास में पहली बार गूंजी अजान

Manchester United FC Azan Iftar Event: रमजान का महीना इस्लाम में रहमत, इबादत और इंसानी एकता का पैगाम लेकर आता है. दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं. इसी माहौल में ब्रिटेन के मशहूर फुटबॉल स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड से एक ऐसा मंजर सामने आया, जिसने खेल और आस्था के मेल को दुनिया के सामने पेश कर दिया. यहां पहली बार अजान की आवाज गूंजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से रोजा खोलने के लिए इफ्तार का आयोजन किया गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटेन के मशहूर फुटबॉल स्टेडियमों में से एक ओल्ड ट्रैफर्ड में पहली बार अजान की आवाज सुनाई दी. इसके साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से इफ्तार का भी इंतजाम किया गया. इस ऐतिहासिक पल का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग एकता और आपसी सम्मान का संदेश देने वाला बता रहे हैं. यूजर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस फैसले की खूब तारीफ कर रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raihan Shahid (@iamraihanshahid)

Add Zee News as a Preferred Source

मैनचेस्टर यूनाइटेड मुस्लिम सपोर्टर्स क्लब ने क्लब की मदद से इस इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन कियाय इस कार्यक्रम में लॉटरी यानी कुरआंदाजी के जरिए चुने गए करीब 80 प्रशंसकों और कुछ खास मेहमानों ने हिस्सा लिया. इसे क्लब की सभी समुदायों को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: माँ की मोहब्बत में पंचर जोड़ने वाले सरफ़राज़ ने बना दिया पुल; 40 गांवों का होगा फायदा

इस आयोजन में शामिल प्रमुख हस्तियों में मोरक्को के अंतरराष्ट्रीय डिफेंडर नुसैर मजरावी भी मौजूद थे. नुसैर मजरावी साल 2024 में जर्मनी के क्लब बायर्न म्यूनिख से मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए थे. वह पेशेवर फुटबॉल की जिम्मेदारियों के साथ-साथ रमजान के रोजे रखने को लेकर खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं. कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को क्लब की ओर से अलग-अलग मजहब से जुड़े खिलाड़ियों और प्रशंसकों के समर्थन के रूप में देखा गया.

इस मौके पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी के कोच इमरान हमीद भी मौजूद रहे. इमरान हमीद यूईएफए बी लाइसेंस होल्डर हैं और उन्हें प्रीमियर लीग की 'नो रूम फॉर रेसिज्म' मुहिम का आइकन भी नॉमिनेट किया जा चुका है. उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और नौजवान खिलाड़ियों को प्रेरित किया.

मैनचेस्टर यूनाइटेड मुस्लिम सपोर्टर्स क्लब के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने इस मौके को एक लंबे समय से देखे जा रहे सपने के पूरा होने जैसा बताया. उन्होंने कहा कि यह शाम दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल क्लबों में से एक में मुस्लिम प्रशंसकों के लिए एक अहम पड़ाव और यादगार लम्हा है.

यह भी पढ़ें: भारत में 'जय श्री राम' तो ब्रिटेन और US में 'क्राइस्ट इज किंग' बोलकर मुसलमानों पर बढ़ रहे हमले

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Old Trafford StadiumRamadan 2026Manchester UnitedAzanmuslim news

Trending news

Old Trafford Stadium
फुटबॉल मैदान में रूहानी लम्हा! ओल्ड ट्रैफर्ड के इतिहास में पहली बार गूंजी अजान
Uttar Pradesh news
'पाकिस्तान जिंदाबाद' पोस्ट कर जेल गए फैजान को HC से राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत
Bridge for Love
माँ की मोहब्बत में पंचर जोड़ने वाले सरफ़राज़ ने बना दिया पुल; 40 गांवों का होगा फायदा
Bihar News
बिहार: गौरक्षकों का आतंक; बछड़ा ले जा रहे किसान नन्हें शेख की मॉब लिंचिंग की कोशिश
Europe News
भारत में जय श्री राम तो UK- US में क्राइस्ट इज किंग बोलकर मुसलमानों पर हो रहे हमले
Uttar Pradesh news
Jhansi: नफरत के दौर में मोहब्बत की मिसाल; मुस्लिम शख्स बनवाएगा राधा-कृष्ण मंदिर
Salim Wastik
इस्लाम और मुसलमानों के आलोचक Ex मुस्लिम सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला; हालत गंभीर
UP News
"सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है", मुल्ले टैक्स नहीं देते; पिंकी भईया का खुला समर्थन
Telangana NEWS
मंदिर परिसर में 800 साल पुरानी दरगाह को हटाने पर रोक; HC में हार गया हिन्दू पक्ष
UP News
अरमान के प्यार में पागल मुस्कान टावर पर चढ़ी, प्रेमी के हामी भरने पर पुलिस ने उतारा