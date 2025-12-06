Advertisement
बाबरी मस्जिद ढही, पर इमान नहीं! महाराष्ट्र में गूंजी सामूहिक अजान और मांगी गई दुआ

Mass Azan in Maharashtra on Babri Masjid Shahadat: बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के साथ देश विदेश के लोग आज भी इस भयावह घटना को याद कर सिहर उठते हैं. हर साल शहादत दिवस मुस्लिम समुदाय के लोग दुआ और सामूहिक अजान के साथ इंसाफ और अमन की दुआ करते हैं. इस दिन को 'ब्लैक डे' के रूप में मनाया जाता है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:34 PM IST

बाबरी मस्जिद के शहादत दिवस पर महाराष्ट्र में दी गई सामूहिक अजान
बाबरी मस्जिद के शहादत दिवस पर महाराष्ट्र में दी गई सामूहिक अजान

Ayodhya News Today: अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ऐतिहासिक 'बाबरी मस्जिद' को शहीद कर दिया था. 'बाबरी मस्जिद' की शहादत की घटना को याद कर मुस्लिम समुदाय और देश-दुनिया के लोग आज भी याद कर सिहर उठते हैं. इस दिन को 'ब्लैक डे' के तौर पर याद किया जाता है. इस घटना को 33 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी याद आज भी लोगों के जेहन में ताजा है.

बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी पर आज शनिवार को देशभर में 'ब्लैक डे' मनाया गया. महाराष्ट्र के जालना में रजा अकादमी के जरिये पिछले 33 सालों खास तरीके से 'ब्लैक डे' मनाया जाता है. रजा अकादमी के जरिये हर साल इस मौके पर सामूहिक अजान और दुआ का आयोजन किया जाता रहा है. इस साल भी जालना के केजीएन रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबरी मस्जिद की याद में सामूहिक अजान दी और दुआ की.

बाबरी मस्जिद की घटना करोड़ों की भावना के साथ खिलवाड़ 

कार्यक्रम में शहर के उलेमा, सियासी दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए. इस मौके पर रजा अकादमी मराठवाड़ा के अध्यक्ष मौलाना सय्यद जमील ने मस्जिद की शहादत का दर्द और समुदाय की भावनाओं का जिक्र किया.  उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ एक ढांचा गिराए जाने की घटना नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटना थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता.

मुंबई में भी किया गया खास आयोजन

इसी तरह मुंबई में भी बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए बड़ा आयोजन किया गया. मीनारा मस्जिद में रजा अकादमी के कार्यकर्ताओं ने अजान देकर विरोध दर्ज कराया. इस कार्यक्रम में आम लोगों के साथ कई सामाजिक प्रतिनिधि भी शामिल हुए. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो.

कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबरी मस्जिद की पहचान और उसकी जगह हमेशा बरकरार रहेगी और मुसलमान उसे ताकयामत तक अपनी यादों और दुआओं में जिंदा रखेंगे. भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए यह दिन एक ऐतिहासिक दर्द और धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, जिसे हर साल दुआ और सामूहिक एकजुटता के साथ याद किया जाता है.

