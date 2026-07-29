"बाबरी मस्जिद विध्वंस गलत"; ऐसा कहने वाला नहीं माना जाएगा देशद्रोही: HC ने किया क्लियर

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Maharashtra News Today in Hindi: बीते कुछ सालों में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला सबसे चर्चित मुद्दों में से एक रहा है. हालांकि, 9 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, और इसकी जमीन को राम मंदिर को दे दी. इस फैसले से कुछ लोग सहमत नहीं दिखाई पड़े, और ऐसा करने वालों को राइटविंग्स तंजीमों के साथ दीगर लोग देश विरोधी करार दे देते हैं.
वहीं, अगर अब कोई अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी राय जाहिर करता है, तो यह किसी भी लिहाज से देश विरोधी नहीं बनाता है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स यह मानता है कि बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था, तो यह उसकी निजी राय है और इसे एंटी नेशनल एक्वटिविटी नहीं कहा जा सकता है. अदालत ने साफ किया कि देश के हर बाशिंदे को अपनी अलग सोच रखने और अपनी राय जाहिर करने का हक हासिल है.
यह टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के कारकुनान फिरोज अब्दुल वहाब खान के मामले की सुनवाई के दौरान की. अदालत ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए उस निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत फिरोज खान को एक साल के लिए मुंबई में एंट्री करने से रोक दिया गया था.
पुलिस ने तीन मुकदमों की बुनियाद पर की कार्रवाई
यह मामला दिसंबर 2025 में मुंबई पुलिस के जरिये जारी किए गए निष्कासन आदेश से जुड़ा था. पुलिस ने तीन मुकदमों की बुनियाद पर यह कार्रवाई की थी. इसके तहत साल 2024 और 2025 में मामला दर्ज किया गया था. इन मामलों में वक्फ अमेंडमेंट बिल, चेंबूर-गोवंडी इलाके में सीमेंट गोदामों से मुबय्यना तौर पर फैल रहे एयर पॉल्यूशन और बाबरी मस्जिद इन्हेदाम को लेकर किए गए एहतिजाज शामिल थे.
सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब इन एहतिजाज में दूसरे सियासी दलों के लोग भी शामिल थे, तो सिर्फ अर्जीगुजारों को ही निशाना क्यों बनाया गया. अदालत ने कहा कि अगर मुकदमे सभी सियासी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ हैं तो कार्रवाई सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद नहीं होनी चाहिए.
जस्टिस जामदार ने जुबानी तब्सरा करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी या शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) से जुड़े सियासी कारकुनान के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि मुतल्लिका लोगों का ताल्लुक एक खास मजहब से है.
"भारत के हर बाशिंदे को अपनी राय रखने का है हक"
बाबरी मस्जिद से जुड़े मामले पर अदालत ने कहा कि किसी शख्स का यह मानना कि मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था, उसकी अपनी धारणा है. इसे देश विरोधी नहीं कहा जा सकता. अदालत ने कहा कि हर बाशिंदे को अपनी राय रखने का अधिकार है और सिर्फ अलग विचार रखने की वजह से किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती.
अदालत ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिससे यह साबित हो सके कि एहतिजाज के दौरान लगाए गए नारों से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता था. महाराष्ट्र हुकूमत ने दलील दी थी कि अर्जीगुजारों की सरगर्मियों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, और इससे अम्न-ओ-अमान की मसला पैदा हो सकता है.
हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ आशंकाओं के बुनियाद पर किसी शख्स के मौलिक अधिकारों को महदूद नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है और बिना ठोस वजह के उन्हें मुतास्सिर नहीं किया जा सकता.
जस्टिस जामदार ने यह भी दोहराया कि निष्कासन जैसी कार्रवाई एक असाधारण कदम है, क्योंकि इससे किसी शख्स की आजाद आवाजाही के अधिकार पर असर पड़ता है. इसलिए ऐसी कार्रवाई में कानून के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन होना चाहिए.
मुल्जिम का PFI से भी कनेक्शन का किया दावा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मुबय्यना तौर पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से ताल्लुक होने का मुद्दा भी उठाया. लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि यह इल्जाम शुरुआती वजह बताओ नोटिस का हिस्सा नहीं था, इसलिए बाद में इसे बुनियाद बनाकर कार्रवाई नहीं की जा सकती.
अदालत ने यह भी कहा कि जिन मामलों की जांच अभी चल रही है, उन्हें अकेले निष्कासन की कार्रवाई का बुनियाद नहीं बनाया जा सकता. सभी दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिरोज अब्दुल वहाब खान के खिलाफ जारी निष्कासन आदेश को कानूनी तौर से सही नहीं पाया और उसे रद्द कर दिया.
इस मामले पर 6 अगस्त को होगी सुनवाई
वहीं, SDPI के दूसरे मेंबर मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी की अर्जी पर सुनवाई अभी जारी है. रियासती हुकूमत ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत एक दीगर मामला लंबित है. इस पर अदालत ने राज्य से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की गई है.