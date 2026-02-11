Babri Masjid: मुसलमान ही नहीं चाहता एक और 'बाबरी मस्जिद'; अब हुमायू कबीर निकालेंगे ‘बाबरी यात्रा’

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद की तामीर का मामला मजीद दिलचस्प बनता जा रहा है. सभी सियासी जमात अपने- अपने चुनावी फायदे- नुक्सान के हिसाब से इस मामले को डील कर रही है. आज मस्जिद की तामीर शुरू होते ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सद्र हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दिकी ने पुलिस में बाबरी मस्जिद बनाने कई ऐलान करना वाले TMC के पूर्व विधायक हुमायू कबीर के खिलाफ कोलकाता में मुकदमा दर्ज करा दिया है. इससे पहले दोपहर में 1200 इमामों के साथ कुरान की तिलावत के साथ मस्जिद की नींव रखी है. हजारों के तादाद में लोग इस आयोजन में पहुंचे थे. इस मौके पर हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के पलाशी से उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार तक 265 km की ‘बाबरी यात्रा’ करेंगे निकालेंगे. वहीँ, कई हन्दू संगठनों ने मस्जिद न बनने देने और इसे नेस्त- नाबूद करने की भी धमकी दी है.

हालांकि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट हुमायूं कबीर और उनकी प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कह चुकी है कि देश का कोई भी नागरिक नियमों के तहत किसी मस्जिद का निर्माण करा सकता है. ऐसा करना कोई गैर कानूनी अमल नहीं होगा, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के नाम से भी किसी मस्जिद की तामीर गैर- कानूनी नहीं मानी जायेगी.

इसके बावजूद तमाम हिन्दू संगठन के लोग इस बाबरी मस्जिद को तोड़ने और हुमायूं कबीर को मारने- पीटने की धमकी के साथ ही उनका सर काटकर लाने वाले पर इनाम का ऐलान कर चुके हैं. वहीँ, भाजपा नेता इस मुद्दे पर संभल-संभल कर बयान दे रहे हैं. चूंकि, आम मुसलमान और गैर भाजपा दलों के नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद निर्माण और हुमायूं कबीर भाजपा का खड़ा किया हुआ एक प्रोजेक्ट है, जिसे बंगाल चुनाव तक जिन्दा रखकर ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाकर भाजपा की हिमायत में हिन्दू वोटों को लामबंद करना है.

पश्चिम बंगाल की सियासत को नजदीक से जानने और समझने वाले उर्दू पत्रकार जीशान हैदर कहते हैं कि हुमायु कबीर के समर्थकों को अगर किनारे कर दिया जाए तो बंगाल का आम मुसलमान भी न बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद में किसी मस्जिद निर्माण का कायल है न ही हुमायूं कबीर को ऐसे किसी ऐलान के बाद हाथों- हाथ ले रहा है. कबीर खुद बड़ा रिस्क ले रहे हैं. अगर इस रणनीति में वो फेल होते हैं, तो उनका सियासी करियर दांव पर लग जाएगा.

बाबरी मस्जिद का इज्ज़त से विरोध कर रही है भाजपा

इसके बावजूद बंगाल और बाहर के भाजपा नेता हुमायूं कबीर को टारगेट करने से नहीं चूक रहे हैं. बुधवार को पश्चिम बंगाल BJP नेता केया घोष ने कहा, "ममता बनर्जी ऐसा चाहती हैं, इसीलिए बाबरी मस्जिद बन रही है. ममता बनर्जी दिखाना चाहती हैं कि वह हुमायूं कबीर से नाराज़ हैं." पश्चिम बंगाल के ही BJP नेता राहुल सिन्हा ने कहा, "सच्चे मुसलमान बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनाएंगे. यह ममता बनर्जी की प्लानिंग है. मैं लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी मस्जिद का बॉयकॉट करें और कम्युनल टेंशन पैदा करने की इस प्लानिंग में हिस्सा न लें." वहीँ, 'बाबरी मस्जिद' विवाद पर BJP नेता दिलीप घोष ने कहा, "बाबरी मस्जिद चुनाव तक रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा?"

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "यह नाम पूरी तरह से गैर-कानूनी है. अगर ममता बनर्जी रहीं तो बाबर का नाम लिखा जाएगा. बाबर इंडियन नहीं है; वह मुगल है, पठान है. ये लोग इंडिया को बर्बाद करने आए थे. उन्होंने मंदिर तोड़े, धर्म परिवर्तन कराया, हमारी मांओं, बहनों और बेटियों के साथ रेप किया और उन्हें टॉर्चर किया. यह हमारी इंडियन पहचान नहीं हो सकती. बाबर और मुगल का नाम लिखना सीधे-सीधे इंडियंस की बेइज्ज़ती है. इसलिए, BJP को लाना चाहिए. BJP बाबर का नाम मिटाने का काम करेगी."

