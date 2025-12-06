Advertisement
Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral

Babri Masjid West Bengal: बाबरी मस्जिद की आज नीव रखी जानी है. इस बात का ऐलान टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने किया है. इसी सिम्त में एक शख्स सिर पर ईटें लेकर निकला है. यह शख्स पैदल ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा जा रहा है.

Dec 06, 2025

Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral

Babri Masjid West Bengal: टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है. आज इस मस्जिद की नीव रखी जानी है. मस्जिद की नीव रखे जाने के लिए एक शख्स ईंटे लेकर पैदल बेलडांगा जा रहा है. यह वही साइट है जहां इस मस्जिद को तामीर किया जाना है. हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद कई मुस्लिम उलेमा इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे इलाके का माहौल खराब होगा.

वीडियो हो रहा है वायरल

वायरल वीडियो में शफीकुल इस्लाम नाम के एक शक्स ने सिर पर ईटें रखी हुई हैं और वह बेलडांगा की तरफ जा रहे हैं. वह उत्तर बारासात के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि वह इन ईटों को मस्जिद की तामीर के लिए देंगे.

हुमायूं कबीर करेंगे रैली

दावा किया जा रहा है कि इस रैली में तीन लाख लोगों के पहुंचने की संभवना है. इस दौरान नीव भी रखी जानी है. हुमायूं ने साफ किया है कि वह हर हाल में ये काम करेंगे फिर चाहे उन्हें पार्टी हमेशा के लिए छोड़नी पड़े. ज्ञात हो कि 6 दिसबंर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और इसी दिन हुमायूं ने इस नई बाबरी मस्जिद को तामीर करने का फैसला किया है. 

भारी सिक्योरिटी फोर्स तैनात

हुमायूं कबीर के ऐलान के मद्देनजर मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है. भारी आलोचना के बीच पूर्व टीएमसी नेता के इस ऐलान से इलाके में माहौल सरगर्म है और पुलिस संजीदगी के साथ सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर नजर बनाए हुए है.

सऊदी अरब के काज़ी होंगे शामिल

इस प्रोग्राम में सऊदी अरब से दो काजी भी पहुंचने वाले हैं, जो कलकत्ता एयरपोर्ट से आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रोग्राम 25 बीघा क्षेत्र में लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे और इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे. इससे पहले MLA हुमायूं कबीर ने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें बाबरी मस्जिद की नींव रखने से रोका गया तो वह लाखों समर्थकों के साथ सड़क पर उतर जाएंगे. 

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

Babri Masjid, Murshidabad, muslim news

Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral
कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव
'बाबर रोड' को करो 'अयोध्या मार्ग', हिंदू सेना का शगूफा; दिल्ली में लगाए पोस्टर
मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर लगे रोक; Jammu में SMVSS का बड़ा प्रदर्शन
Jobat Rape Case: कब्रिस्तान में नहीं देंगे आरोपियों को जगह, मुसलमानों का बड़ा फैसला
Hamas का ऑप्शन कहे जाने वाले संगठन का खात्मा? इजराइल देता था पूरा सपोर्ट
PAK: गरीब परिवार का सहारा था अब्दुल वहाब, पाकिस्तानी फौज पर लगा हत्या का इल्जाम
हिजाब पहनकर आई छात्राएं, विरोध में भगवा शॉल पहनकर आए हिंदू छात्र; कर्नाटक में तनाव
रोहिंग्या मुद्दे पर SC बेंच की टिप्पणियों के खिलाफ पूर्व जजों का मोर्चा, CJI को खत
Pak: मदरसे पढ़े युवा क्यों हो रहे हैं समाज से अलग? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा