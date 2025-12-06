Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral

Babri Masjid West Bengal: टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है. आज इस मस्जिद की नीव रखी जानी है. मस्जिद की नीव रखे जाने के लिए एक शख्स ईंटे लेकर पैदल बेलडांगा जा रहा है. यह वही साइट है जहां इस मस्जिद को तामीर किया जाना है. हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद कई मुस्लिम उलेमा इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे इलाके का माहौल खराब होगा.

वीडियो हो रहा है वायरल

वायरल वीडियो में शफीकुल इस्लाम नाम के एक शक्स ने सिर पर ईटें रखी हुई हैं और वह बेलडांगा की तरफ जा रहे हैं. वह उत्तर बारासात के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि वह इन ईटों को मस्जिद की तामीर के लिए देंगे.

हुमायूं कबीर करेंगे रैली

दावा किया जा रहा है कि इस रैली में तीन लाख लोगों के पहुंचने की संभवना है. इस दौरान नीव भी रखी जानी है. हुमायूं ने साफ किया है कि वह हर हाल में ये काम करेंगे फिर चाहे उन्हें पार्टी हमेशा के लिए छोड़नी पड़े. ज्ञात हो कि 6 दिसबंर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और इसी दिन हुमायूं ने इस नई बाबरी मस्जिद को तामीर करने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | West Bengal: Md Safiqul Islam, a resident of Uttar Barasat, walks while carrying bricks on his head and says that his contribution would go toward the construction of Babri Masjid. Suspended TMC MLA Humayun Kabir said that he will lay the foundation stone of Babri Masjid… pic.twitter.com/Kl7H2ImiE2 — ANI (@ANI) December 6, 2025

भारी सिक्योरिटी फोर्स तैनात

हुमायूं कबीर के ऐलान के मद्देनजर मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है. भारी आलोचना के बीच पूर्व टीएमसी नेता के इस ऐलान से इलाके में माहौल सरगर्म है और पुलिस संजीदगी के साथ सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर नजर बनाए हुए है.

सऊदी अरब के काज़ी होंगे शामिल

इस प्रोग्राम में सऊदी अरब से दो काजी भी पहुंचने वाले हैं, जो कलकत्ता एयरपोर्ट से आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रोग्राम 25 बीघा क्षेत्र में लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे और इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे. इससे पहले MLA हुमायूं कबीर ने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें बाबरी मस्जिद की नींव रखने से रोका गया तो वह लाखों समर्थकों के साथ सड़क पर उतर जाएंगे.