22 महीने में फहरा गया राम मंदिर का पताका; लेकिन सरकारी फाइलों में दबी रह गई धन्नीपुर की मस्जिद

Babri Masjid NOC Issue: अयोध्या में राम मंदिर पूरी तरह तैयार होकर भगवा ध्वज के साथ स्थापित हो चुका है, जबकि धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद की निर्माण प्रक्रिया अब भी रुकी हुई है. मस्जिद का लेआउट प्लान आवश्यक सरकारी मंजूरियों के अभाव में लंबित है.

Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया. हिंदू फरीक की हिमायत में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने विवादित भूमि राम जन्मभूमि को दे दी और मुसलमानों को अयोध्या में ही रामजन्म भूमि से 25 किलोमीटर दूर धन्नी पुर में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दे दी. हालांकि, 5 अगस्त, 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया. इसी दिन रामलला मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था. करीब साढ़े तीन साल बाद 22 जनवरी 2024 को मंदिर बनकर तैयार हो गया. आज सुबह करीब 11:45 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर भगवा झंडा फहराते हुए कहा कि सदियों का घाव आज भर गया है, लेकिन इसे मामले में दूसरे फरीक को दी हुई ज़मीन पर आज तक मस्जिद का नक्शा तक पास नहीं हुआ है.

अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने मस्जिद के निर्माण के लिए जमा किया गया लेआउट प्लान खारिज कर दिया है. कारण यह बताया गया कि मस्जिद ट्रस्ट आवश्यक सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NoC) उपलब्ध नहीं करा सका. यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में सामने आई. हालांकि ट्रस्ट ने आवेदन और जांच शुल्क के रूप में 4 लाख रुपये जमा किए थे. ADA के मुताबिक पीडब्ल्यूडी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागरिक उड्डयन, सिंचाई विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग से NoC की जरूरत थी, लेकिन कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया.

मस्जिद ट्रस्ट के सचिव ने क्या कहा था?
मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन देने का आदेश दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें एक प्लॉट दिया था. मैं हैरान हूं कि सरकारी डिपार्टमेंट ने अपनी NOC क्यों नहीं दी और अथॉरिटी ने मस्जिद के लेआउट प्लान को क्यों रिजेक्ट कर दिया.  हालांकि, फायर डिपार्टमेंट के साइट इंस्पेक्शन के दौरान, यह पाया गया कि मस्जिद और हॉस्पिटल की बिल्डिंग की ऊंचाई के हिसाब से आने-जाने के रास्ते 12 मीटर चौड़े होने चाहिए थे. लेकिन, साइट पर मौजूद दो आने-जाने के रास्ते 6 मीटर से ज़्यादा चौड़े नहीं थे. मेन आने-जाने का रास्ता सिर्फ़ 4 मीटर चौड़ा था.

क्या है पूरा मामला
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था, जिसमें दोनों पक्षों को अलग-अलग जगह धार्मिक संरचना बनाने की इजाजत मिली. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई, जिसे 3 अगस्त 2020 को धन्नीपुर गांव में ट्रांसफर किया गया. मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को लेआउट मंजूरी के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक कोई स्वीकृति नहीं मिली.

