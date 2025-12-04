किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद, राज्यपाल सीवी आनंद ने MLA हुमायूं कबीर को दी चेतावनी

West Bengal Babri Masjid News: पश्चिम बंगाल बाबरी मस्जिद बनाने की लड़ाई अब केंद्र सरकार (भारतीय जनता पार्टी) और तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बीच सामने आ गई है. हुमायूं कबीर ने बार-बार धमकी भरे लहजे में इस बात को दोहराया है कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो मुस्लिम समुदाय के लाखों लोगों के साथ सड़कों पर उतर जाएंगे.

वहीं, पश्चिम बंगाल राज्यपाल और भाजपा नेता सीवी आनंद बोस ने साफ तौर पर कहा है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में संविधान चुपचाप तमाशा नहीं देखता रहेगा. मीडिया ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से पूछा कि क्या चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के माहौल को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है? इस पर उन्होंने कहा कि जमीन स्तर और एजेंसियों से उन्हें जो रिपोर्ट मिली हैं, जिससे पता चलता है कि कोई जानबूझकर मुर्शिदाबाद को स्कैंडल का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है. सीवी आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.

सांप्रदायिक भावनाएँ भड़काने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई- राज्यपाल सीवी आनंद बोस

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह धार्मिक स्थल बनाने का सवाल नहीं है. अगर सांप्रदायिक भावनाएँ भड़काई जाएंगी, तो एक-दूसरे की रक्षा की जाएगी. संविधान चुपचाप तमाशा देखता नहीं रहेगा. उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. जो लोग कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त, असरदार और प्रोएक्टिव कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या हुमायूं कबीर की होगी गिरफ्तारी?

राज्यपाल सीवी आनंद बोस से जब सवाल किया गया कि क्या हुमायूं कबीर को हिरासत में लेना चाहिए? इस पर जवाब देते हुए उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर फैसला छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार को फैसला लेना है कि भारत के संविधान के तहत राज्य सरकार का यह फर्ज है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखे.