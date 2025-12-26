Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3054199
Zee SalaamIndian Muslim

अयोध्या, सरयू और बेटे के लिए कुर्बानी, बाबरनामा में बादशाह के मिलते हैं ये किससे

Babur Death Anniversary: बाबरनामा में साफ तौर बाबर के अयोध्या जाने का जिक्र किया गया है. जहां पता लगता है कि वह कई दिनों तक वहां रुके, हालांकि यह कहीं जिक्र नहीं मिलता है कि उन्होंने वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 26, 2025, 02:12 PM IST

Trending Photos

अयोध्या, सरयू और बेटे के लिए कुर्बानी, बाबरनामा में बादशाह के मिलते हैं ये किससे

Babur Death Anniversary: आज के ही दिन यानी 26 दिसंबर 1530 ई. को आगरा में मुगल सल्तनत की नीव रखने वाले ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का इंतेकाल हुआ था. हिंदुस्तान के इतिहास में बाबर एक ऐसी शख़्सियत हैं, जिनकी तस्वीर एक जैसी नहीं रही है. भारत में वे अक्सर एक विवादित शासक के तौर पर देखे जाते हैं, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में उन्हें साहसी सेनापति, कुशल रणनीतिकार और संवेदनशील कवि के तौर पर देखा जाता है.

बाबरी मस्जिद इस छवि की एक अहम वजह

बाबर को लेकर सबसे बड़ा विवाद बाबरी मस्जिद से जुड़ा रहा है. लेकिन, एक ऐतिहासिक फैक्ट यह भी है कि बाबर का इस मस्जिद से कोई लेना देना था ही नहीं. बाबर की आत्मकथा 'बाबरनामा' में इस मस्जिद किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता था. बाबर उन शुरुआती शासकों में शामिल थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी और अपनी जिंदगी की घटनाओं को विस्तार से दर्ज किया, फिर वह चाहे बुरी हों या फिर अच्छी.

बाबर कुछ दिन के लिए गए थे अयोध्या

अयोध्या, सरयू नदी और वहां उनके ठहराव जैसी डिटेल भी बाबरनामा में मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद या किसी मंदिर को गिराने जैसी किसी घटना का ज़िक्र नहीं मिलता. इसी वजह से इतिहास में बाबर की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बाबर नामा में मिलता है कि बाबर कुछ दिनों के लिए अयोध्या में ठहर थे. जिसको वह लिखते हैं, सोमवार के दिन अवध की ओर कूच किया गया और दस कोस चलकर सरयू नदी के किनारे फतेहपुर के गांव कालरा में पड़ाव डाला गया. वहां के बाग़, नहरें, लकड़ी के सुंदर मकान, आम के बाग़ और रंग-बिरंगी चिड़ियों का ज़िक्र करते हुए बाबर उस स्थान की सुंदरता का चित्र खींच देते हैं.

बाबर ने लड़ी कई जंग

बाबर की ज़िंदगी संघर्षों से भरी रही. 12 साल की उम्र में तख़्त संभालने के बाद उनकी ज्यादातर ज़िदंगी जंग और सत्ता की लड़ाइयों में बीती. इसके साथ ही वे एक पढ़े-लिखे शासक और तुर्की भाषा के फेमस कवियों में गिने जाते हैं. साहित्य और प्रकृति के प्रति उनका झुकाव उनकी रचनाओं और टिप्पणियों में साफ दिखाई देता है.

मां से था गहरा लगाव

युद्धों से घिरे जीवन के बावजूद बाबर का निजी संसार भावनाओं से भरा था. उन्हें अपनी मां और बहन से गहरा लगाव था और वे अकसर उनसे मिलने के लिए समय निकालते थे. इसके अलावा वह हर जंग के बाद अपनी मां से मिला करते थे. बेटे हुमायूं के प्रति उनका प्रेम इतिहास में खास तौर पर जिक्र किया गया है. जब हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़े, तो बाबर ने खुदा से दुआ की कि बेटे के बदले उनकी जान ले ली जाए और हुमायूं को जीवन मिल जाए. इतिहास में दर्ज है कि हुमायूं तंदुरुस्त हो गए और कुछ वक्त बाद बाबर की मौत हो गई.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Babur Death Anniversarymuslim newshindi news

Trending news

Babur Death Anniversary
अयोध्या, सरयू और बेटे के लिए कुर्बानी, बाबरनामा में बादशाह के मिलते हैं ये किससे
jaipur
कैसे हिंसा की आग में जलने लगा जयपुर का चौमू कस्बा? महिला समेत 80 लोग हिरासत में
Humayun Kabir
साम्प्रदायिकता की आग में आज फिर घी डालेंगे हुमायूं कबीर; बाबरी मस्जिद पर बड़ा फैसला
Bakhtiyarpur Junction
Bihar: बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदले नाम, हिंदू संगठनों ने चलाया बड़ा अभियान
Kashmir
काशीपुर में कश्मीरी फेरीवाले से मारपीट, जबरदस्ती नारे लगवाने वाले गिरफ्तार
Kailash Vijayvargiya
'ताजमहल मंदिर था' वाले बयान पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय; कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों
Nigeria
Nigeria की मस्जिद में धमाके के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन, कई जगहों पर हवाई हमला
iltija mufti
RSS और बजरंगदल हैं कैंसर- कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले से नाराज इल्तिजा का तीखा बयान
Mecca
Mecca की ग्रैंड मस्जिद में खुदकुशी की कोशिश, ऊंचाई से छलांग लगाने वाला था शख्स
Bangladesh news
क्या है तारिक रहमान की खास योजना? जिससे सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात!