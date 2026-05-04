असम के सबसे बड़े मुस्लिम नेता इस सीट से आगे, जानें किसको कितने मिले वोट?

Badruddin Ajmal Seat Result: असम चुनावों में तस्वीर साफ हो गई है. BJP गठबंधन 99 सीटों पर आगे चल रहा है. वहीं, कांग्रेस पार्टी 25 सीटों पर आगे है. इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस बीच बदरुद्दीन अजमल खुद 2,869 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं. बदरुद्दीन अजमल को 13,298 वोट मिले हैं, जबकि असम जातीय परिषद से उनके विरोधी, रेजाउल करीम चौधरी को 10,429 वोट मिले हैं.

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