गोवंश के शक में रोजी-रोटी छीनना गलत; HC ने यूपी सरकार पर लगाया 2 लाख का हर्जाना

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में आए दिन अल्पसंख्यकों को गोवंश की तस्करी का आरोप लगाकर मारपीट की जाती है. कई बार हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस भी बेगुनाहों पर कार्रवाई करने को मजबूर हो जाती है, भले ही वह बाद में बाइज्जत बरी हैं. हालांकि, अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है.

हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक की रोजी-रोटी सिर्फ शक के आधार पर छीनी नहीं जा सकती. इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला एक नजीर है. अदालत ने कहा कि गोमांस होने की वैज्ञानिक पुष्टि के बिना किसी वाहन को जब्त करना न सिर्फ अवैध है, बल्कि यह उस शख्स के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है.

यह पूरा मामला बागपत जनपद का है, जहां एक कार को गोमांस होने के शक में पकड़ लिया गया था. इसके बाद 16 जून 2025 को जिला मजिस्ट्रेट बागपत ने वाहन को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया. इस कार्रवाई के खिलाफ याची मोहम्मद चांद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी.

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याची ने होई कोर्ट में बताया कि पशु चिकित्सक की जांच में गोमांस होने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने भी यह स्वीकार किया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सुबूत मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि जब्त किए गए वाहन में गोमांस था.

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अदालत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम के तहत किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू करने के लिए ऑथोराइज्ड लैब की रिपोर्ट जरुरी होती है. जब तक वैज्ञानिक तरीके से यह साबित न हो जाए कि गोमांस मौजूद है, तब तक वाहन जब्त करना पूरी तरह से मनमाना और गैरकानूनी है.

चूंकि इस मामले में कोई पुख्ता लैब रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हाईकोर्ट ने पूरी जब्ती प्रक्रिया को अवैध करार दिया. हाई कोर्ट ने यह भी माना कि याची का वाहन उसकी रोजीरोटी का एकमात्र जरिया है और पिछले 8 महीनों से वाहन जब्त होने की वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के जब्ती आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई को दोषपूर्ण बताया और कड़ी नाराजगी जताई. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 7 दिनों के भीतर याची को 2 लाख रुपये का हर्जाना अदा करे.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार चाहे तो यह हर्जाने की राशि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल सकती है. इसके अलावा जब्त किए गए वाहन को तीन दिनों के भीतर याची को वापस करने का आदेश भी दिया गया है.

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