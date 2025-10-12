Baghpat Murder: हथौड़े से की मुफ्ती की बीवी और बेटियों की हत्या, पुलिस ने राज़ से उठाया पर्दा

Baghpat Gangnauli Murder: बाग़पत तीन लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मुफ्ती की बीवी और दोनों बेटियों की हत्या के पीछे दो नाबालिग लड़कों का हाथ है, जिन्होंने हथौड़े के जरिए इस घटना को अंजाम दिया है.
Baghpat Gangnauli Murder: बागपत के गंगनौली गांव में हुए तिहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है, पुलिस ने बताया कि मौलवी (मुफ्ती) की पत्नी और दो बेटियों की बेरहमी से हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि मस्जिद में पढ़ने वाले दो नाबालिग छात्रों ने की थी. इनकी उम्र सिर्फ 15 से 16 साल के बीच बताई जा रही है.
घटना बागपत के डोघट थाना क्षेत्र के गंगनौली गांव की है. शुक्रवार को मस्जिद परिसर में बने एक कमरे से मौलवी इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी दो बेटियों सोफिया व सुमैया के खून से लथपथ लाश बरामद हुई थीं. यह घटना उस वक्त हुई थी जिस वक्त मौलवी इब्राहिम देवबंद तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी के प्रोग्राम में गए थे. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.
पुलिस ने जब मस्जिद के सीसीटीवी की डीवीआर जांच के लिए लैब भेजी, तो उसमें एक नाबालिग छात्र कैमरा बंद करते हुए दिखा. शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में उसने और उसके साथी ने पूरे हत्याकांड की सच्चाई उगल दी.
बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया,"दोनों नाबालिग लड़के मस्जिद में दीनी तालीम (धार्मिक शिक्षा) लेने आते थे. कभी मौलवी इब्राहिम पढ़ाते थे और कभी उनकी पत्नी इसराना. मौलवी की डांट-फटकार और मारपीट से नाराज होकर दोनों किशोरों ने परिवार से बदला लेने की साजिश रच डाली."
एसपी ने आगे बताया, "शनिवार को जब उन्हें पता चला कि मौलवी इब्राहिम देवबंद गए हुए हैं, तब दोनों मस्जिद पहुंचे और वहां रखे राजमिस्त्री के हथौड़े से इसराना पर हमला कर दिया. जब उनकी दो बेटियों ने शोर मचाने की कोशिश की, तो उन्हें भी बेरहमी से मार डाला."
हत्या के बाद दोनों आरोपी किशोर गांव में ही घूमते रहे, लेकिन पुलिस की तकनीकी और सतर्क जांच से वे ज्यादा समय तक बच नहीं सके. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार राजमिस्त्री का हथौड़ा भी दोनों नाबालिगों से बरामद कर लिया है. इस घटना के बाद इलाके के लोग काफी हैरान हैं.