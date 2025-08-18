मुफ्ती की पिटाई का बदला...मासूम की सांसें छीन लीं; बागपत में बच्ची का खौफनाक कदम
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2886073
Zee SalaamIndian Muslim

मुफ्ती की पिटाई का बदला...मासूम की सांसें छीन लीं; बागपत में बच्ची का खौफनाक कदम

Baghpat Murder Case: बागपत के टांडा गांव के मदरसे में 11 महीने के बच्चे की मौत दरअसल हत्या निकली. पुलिस जांच में सामने आया कि एक किशोरी ने ही बच्चे को कपड़े में लपेटकर बक्से में बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच में जुटी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:12 PM IST

Trending Photos

घटना के बाद शोकाकुल परिजन
घटना के बाद शोकाकुल परिजन

Baghpat News Today: बागपत जिले के टांडा गांव में स्थित एक मदरसे में 11 महीने के मासूम बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. यह हादसा नहीं बल्कि हत्या निकली. मदरसे में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने ही नाराजगी में मासूम को कपड़े में लपेटकर बेड के बक्से में बंद कर दिया था, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव के रमाला रोड पर दारुल उलूम मुजाफरिया लील बनात नाम का मदरसा है. यहां करीब 35 लड़कियां पढ़ाई करती हैं. इस मदरसे का संचालन गांव के ही रहने वाले मुफ्ती शहजाद पुत्र सुलेमान करते हैं. वह अपनी बीवी रुबीना और चार बेटियों के साथ वहीं रहते हैं.

क्या है पूरा मामला?

शहजाद के साले सुलेमान का अपनी पत्नी यासमीन से तलाक हो चुका था. तलाक के बाद शहजाद ने अपने साले के 11 महीने के बेटे अबुतलहा को गोद ले लिया. जिसे वह अपने पास रखते थे और मियां बीवी उसकी परवरिश कर रहे थे.

शनिवार रात करीब 12 बजे शहजाद और उनकी बीवी ने बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया था, लेकिन इतवार की सुबह जब दोनों जागे तो बच्चा बेड पर नहीं था. काफी तलाश के बाद अबुतलहा बेड के बक्से में कपड़े में लिपटा मिला. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सीसीटीवी से खुला हत्या का राज

शुरुआत में ग्रामीणों ने आशंका जताई कि शायद बच्चा कंबल के नीचे दब गया होगा, जिससे दम घुटने से उसकी जान चली गई. लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद मदरसे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. 

फुटेज में एक बच्ची रात को मदरसे में टहलती नजर आई. बच्चे को गोद में लेकर कपड़े में लपेटती है और फिर उसे बेड के बक्से में बंद कर देती है. इसके बाद पुलिस ने तत्काल नाबालागि छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. किशोरी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई. 

पिटाई से नाराज थी किशोरी

इस संबंध में एएसपी एनपी सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले मदरसे के संचालक शहजाद ने हत्यारोपी छात्रा को मोबाइल पर किसी लड़के से बात करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी पिटाई कर दी थी. इसी बात से नाराज होकर किशोरी ने मासूम बच्चे को अपना निशाना बनाया.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बच्ची से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले का पूरी तरह खुलासा हो चुका है और अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: पानी-पानी हुआ पाकिस्तान! बाढ़ से हजारों लोग बेघर, 171 बच्चों समेत 657 की मौत

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

UP Newsbaghpat newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
हत्या के आरोपी साहिल का उग्र हिंदूवादी भीड़ ने फूंक दिया घर; पुलिस बनी रही मूकदर्शक
Uttar Pradesh news
मंदिर का वीडियो आपत्तिजनक ऑडियो के साथ पोस्ट करने पर सिपाही सुहैल सस्पेंड
gaza war
नेतन्याहू की सेना का घिनौना प्लान, गाजा पर कब्जा करने के बहाने नरसंहार की योजना?
Uttarakhand news
पहले बुलडोजर चला, अब रजिस्ट्रेशन की शर्त...उत्तराखंड में मदरसों के लिए मुश्किल दौर!
yemen news
हूती लड़ाकों का इजराइल पर जवाबी वार, एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें; दहशत में तेल अवीव
Delhi News
AMU के बाद JMI की फीस ने उड़ाए होश; B.Ed. से MBA तक...हर कोर्स हुआ महंगा
Delhi News
सऊदी में कत्ल, भारत में छुपा; फर्जी पासपोर्ट से घूमा… 26 साल बाद CBI ने पकड़ा!
Afghanistan Health Crisis
Afghanistan: भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहा अफगानिस्तान, WHO ने जताई चिंता
Ahmedabad Sania Suicide Case
अहमदाबाद: हिंदू परिवार से खरीदे मकान के विवाद ने छीन ली मुस्लिम लड़की की ज़िंदगी
Gaza News
गाजा में नेतन्याहू की फौज कर रही है नरसंहार, अस्पताल पर हमला कर मासूमों की ली जान
;